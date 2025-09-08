我是廣告 請繼續往下閱讀

效力NBA猶他爵士隊的「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen），回到歐洲賽場再度化身戰神般存在，2025年歐錦男籃賽數度一夫當關拯救球隊，今日再度用29分、8籃板發揮，率領芬蘭以92：86，將NBA丹佛金塊的世界巨星約基奇（Nikola Jokic）率領的塞爾維亞男籃淘汰，芬蘭也以黑馬之姿挺進本屆歐錦賽8強。馬卡南賽後也霸氣喊聲：「我們的旅程還沒結束，現在要持續前進了！」由約基奇等多位NBA球星、歐洲聯賽知名球星組成的塞爾維亞男籃，是本屆歐錦賽冠軍最大熱門，但今日芬蘭男籃卻在馬卡南領軍下，爆出最大冷門。往往回到歐洲賽場就有出色發揮的馬卡南，延續本屆歐錦賽個人火燙手感，在這場關鍵戰役，貢獻29分、8籃板、3助攻與4抄截全能發揮，率隊贏得隊史最經典一仗。馬卡南賽後被問到擊敗塞爾維亞的感受，「球隊的表現太棒了，我們的旅程還沒結束，我們會享受此戰的勝利，因為我們擊敗了一支非常強大的隊伍，但現在我們要持續前進。」芬蘭晉級8強後，將遭遇另一支歐錦賽黑馬，也是前日擊敗強敵法國晉級的喬治亞， 2支不被看好球隊正面交手，僅有一隊能夠闖進最終4強。