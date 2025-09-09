我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞在書中直言，格林是勇士真正的改變者：「他是2012年選秀第35順位的『偷到的寶物』，雖然數據表上未必最耀眼，但他每次都能做出贏球的動作」（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞提到和格林之間的「心靈感應」般的連結。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃 （National Basketball Association）金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在新書中，以第一人稱分享更多自己對於球隊的成就以及對有價值的看法。在談及隊友「嘴綠」格林（Draymond Green）的價值、與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）攜手的經過，同時他也透露自己和湯普森（Klay Thompson）在釋出球權給格林之後，勇士隊才真正發揮潛能，稱讚格林是真正改變勇士隊的人。柯瑞在書中直言，格林是勇士真正的改變者：「他是2012年選秀第35順位的『偷到的寶物』，雖然數據表上未必最耀眼，但他每次都能做出贏球的動作。這些東西，你用眼睛去看就知道了。」格林是勇士王朝最重要的防守者，同時他在進攻端的掩護和傳球、組織也常常被低估，絕對是勇士基石級別的球員。過去不少勇士球迷不滿意總教練科爾（Steve Kerr）創造的這一套無球跑衛體系，並認為把球交由格林在弧頂「發牌」是在浪費柯瑞的持球能力。然而柯瑞本人親口稱讚格林的組織能力，也展現出後者的價值。柯瑞更提到兩人之間的「心靈感應」般的連結：「人們總說我們有默契，好像提前兩步就知道對方會怎麼做。這不是一開始就有的，而是透過多年建立信任後才產生。我們逐漸理解到，球隊最好的進攻模式，就是由我和湯普森釋出球權，交由格林來組織。他雖然是前鋒，卻能把球處理得最好，打開了各種創造性的可能。」柯瑞也談到年輕球員該如何與教練建立關係。他指出，球員要展現出願意被指導的態度：「當新教練來時，他會用一些指令測試你是否能聽懂、是否能執行。如果連這些細節都做不到，就很難在真正比賽裡表現。」對於批評，柯瑞則語重心長地說：「不要害怕批評。如果批評是對的，就要真心接受；如果不對，就用表現去證明。球員主動把自己暴露在批評之下，就是為了成長。」柯瑞還回憶2016年杜蘭特盟勇士的往事。他坦言自己作為領袖，只在乎一件事：「他是否全心投入幫助球隊贏球？如果答案是肯定的，那就足夠了。」柯瑞強調，團隊領導的重點不在於誰的地位被稀釋，而是如何優先考慮勝利。柯瑞在書中也寫到自己的比賽哲學，那就「不斷移動、永不懈怠」。他認為，真正的體能訓練不是短時間爆發，而是能讓你在四節比賽中、乃至整個職業生涯裡保持穩定能量。他提醒後輩：「訓練自己成為不懈的球員，這才是職業運動的關鍵。」