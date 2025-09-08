我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越捷航空一日優惠， 活動將於9月9日01:00 開跑，僅一日至24:00（台灣時間）開放。（圖／越捷航空提供）

Trip.com推出限時4天「秋季旅展」 機票、住宿最低99元

泰國機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，那霸水之都 飯店、池袋陽光城王子飯店、札幌站前Forza飯店，以及202 5新開幕，距離天神地下街步行5分鐘的福岡休雷克蓋特飯店等， 交通位置極佳的星級飯店，每晚只要99元起超值價格， 平日每晚最高省6000元，假日更激省15000元；中午12點推出，單程直飛台北往東京、大阪、曼谷機票，只要99元，百元有找超划算。晚上9點30分，持Visa 商 務卡卡友購買單程直飛台北往大阪、札幌、清邁，可享單人999元優惠價！



▲距離天神地下街步行5分鐘的福岡休雷克蓋特飯店，在Trip.com上有機會以99元搶到。（圖／Trip.com提供）



越捷航空優惠又來了！此次宣布推出「9/9年度優惠日」，時間僅有一天、於2025年9月9日01:00至24:00，全航線基本票價最優享有1折起，可下訂2025年10月1日至2026年5月27日出發的優惠機票，僅部分航線另有適用日期與不適用期間，包含台北、台中及高雄直飛 河內、胡志明市與富國島 的航線。更加碼9/10~9/23之間訂購台灣與越南之間國際航線的 Eco 艙機票，免費送20公斤托運行李。。優惠適用於越捷全航網，包括越南國內及國際航線，旅行期間為 2025年10月1日至2026年5月27日（部分航線另有適用日期與不適用期間）。此外，只需於訂票時選取20公斤行李選項，即可輕鬆迎接秋冬旅遊旺季。（該行李優惠同樣適用於其他往返越南的國際航線，各航線適用日期將視航程而異。）另外，線上旅遊平台Trip.com則是推出限時4天「秋季旅展」，9月9日起至9月12日於指定活動頁購買機票、住宿，最低享 99 元起銅板價，38種熱門景點門票、交通、eSIM、一日遊等票券，再享買一送一或半價優惠！9月9日首發日Trip.com祭出日本、