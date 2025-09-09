我是廣告 請繼續往下閱讀

市場聚焦本週將公布的美國關鍵通膨數據，進一步預期聯準會（Fed）降息機率將提升，美股4大指數8日全部收漲，其中那斯達克指數並創下歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，晶片製造商博通（Broadcom）帶動科技股普遍上漲，包含AI晶片龍頭輝達（Nvidia）在內，皆扭轉了上個月的部分跌幅，亞馬遜、微軟等科企也收高。貝雅私人財富管理公司（Baird Private Wealth Management）的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，AI支出、AI基礎建設持續保持強勁勢頭，而且還不僅僅集中在七大科技公司，認為即使是普通的科技股，表現也都相當不錯。另一方面，投資人也正在等待本週2份重要的通膨數據報告公布，以更深入了解美國經濟的健康狀況， 8月生產者物價指數（PPI）報告將於當地時間週三公布，消費者物價指數（CPI）則是週四。在這之前，8月就業報告表現平淡，提振了投資人對於Fed幾乎肯定會在本月宣布降息的信心，8日收盤，道瓊工業指數走揚114.09點或0.25%，收45514.95點；標準普爾500指數小升13.65點或0.21%，收6495.15點；那斯達克指數上漲98.31點或0.45%，收21798.70點；費城半導體指數揚升48.21點或0.84%，收5809.61點。