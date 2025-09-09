我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊雖已點亮分區封王魔術數字，但球隊近況與季後賽戰力配置，卻讓專家憂心。最大隱憂是牛棚戰力不足，特別是「終結者」位置始終找不到可靠人選。若情況持續惡化，不排除將大谷翔平改造為「終結者」的可能性。日本棒球作家友成那智分析，大谷季後賽轉任牛棚是一個理智的判斷，以他目前的投球型態，很適合擔任終結者。根據友成那智分析，道奇8月戰績僅14勝13敗，對上分區墊底的洛磯、第四名的響尾蛇甚至落居下風，暴露出球隊疲態與專注力不足。更嚴重的是，牛棚接連失守。高薪加盟的終結者史考特（Tanner Scott）整季狀態不佳，近期剛復出便被轟出3分砲，防禦率高掛4字頭。而36歲老將崔南（Blake Treinen）被迫重返守護神角色，但體能與穩定性成疑。友成那智直言：「勝利比賽卻被後援翻盤的狀況太多。防禦率超過4的終結者，在季後賽是完全無法接受的。」展望季後賽，道奇可能以山本由伸、柯蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）作為四名主戰先發。由於大谷目前投球局數相對較短，專家認為他很可能不會列入季後賽先發輪值，而是轉任球隊最欠缺的守護神。「不過大谷在短局數的投球中壓制力不錯，若擔任終結者其實相當適合。不過，難題在於他同時以DH身份出賽時，如何安排終局登板前的投球熱身，這在大聯盟並不容易處理。」友成指出。目前國聯東區費城費城人狀態火熱，舒瓦伯（Kyle Schwarber）領跑全壘打榜，特納（Trea Turner）則在打擊榜領先，道奇若繼續錯失勝場，恐淪為勝率第三的分區冠軍，必須提前打外卡系列賽。這將進一步壓縮投手調度與休養空間。對總教練羅伯茲（Dave Roberts）而言，如何平衡大谷的打擊火力與投手角色，並解決牛棚隱憂，將是衝擊季後賽的最大課題。