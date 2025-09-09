我是廣告 請繼續往下閱讀

縱使8月西南氣流強風豪雨不斷，混凝土大廠國產在科技大建廠帶旺區域建設的強勁營建需求下，8月營收仍持高檔，集團營收17.87億元，1到8月累計營收148.67億元，呈現穩健成長態勢，較去年同期142.66億元、年增4.22％。國產建材指出，明年度中央政府總預算案即將公布，AI新十大建設同步啟動，帶動科技產業鏈，全台擴廠大建設需求，積極佈局高彈性模數混凝土等系列低碳高端產品。因此即使連月颱風豪雨影響混凝土出貨，部分訂單遞延到後續天候轉好時的鄰近月份追加出貨，但8月月營運續站高檔。國產建材實業擁有全台最多座混凝土廠，近年更憑藉低碳高端混凝土研發優勢，與時俱進的國內外碳足跡認證，推出49款國內外認證的低碳高端混凝土產品，滿足大型公共建設與高科技廠辦需求，成為全台灣科技群山、房建以及重大建設的強力後盾。放眼未來，國產建材集團根據全球AI浪潮來襲，掀起全台供應鏈科技廠辦的大建設需求，不僅作為全台首家、也是獨家的「高彈性模數混凝土」生產供應業者。此外，隨著全球AI晶片龍頭NVIDIA輝達進駐「潤泰玉成大樓」，讓隔鄰正對面的國產建材實業南港大型開發案，更具潛在開發價值，不僅座落於東區門戶精華軸心，更隨著結構工程推進，將與周邊重磅都更案形成區域共榮，塑造南港嶄新城市風貌，從昔日的工業黑鄉，華麗轉身為鍍金的新AI科技聚落。南港大型開發案預計2027年底左右興建完成，屆時可望為國產建材實業集團，帶來穩健恆長營運優勢的鍍金效果。