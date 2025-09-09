我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近三年來，隨著轉播逐步恢復、企業合作重啟，NBA與中國的關係逐漸升溫。詹姆斯在《人民日報》上發聲是重要信號。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯在2019年曾因批評莫雷推文「不夠了解情況」，而引發美國內部爭議，當時外界質疑他為維護中國市場利益而發聲。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在9月8日於中國《人民日報》刊登署名總計610字的文章《籃球是連接彼此的橋梁》，由人民日報記者王亮採訪整理後刊登，成為首位在中國官方媒體撰文的NBA球員。此舉被外界解讀為NBA與中國長達數年的緊張關係正逐步修復的重要訊號。根據《路透社》報導，NBA曾是中國最受歡迎的美國文化輸出之一，擁有超過3億人參與籃球運動，市場價值估計高達40億美元。然而，2019年時任休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）在社交媒體上表態支持香港抗議運動，引發北京強烈反應。中國央視隨後中斷轉播NBA長達28個月，贊助商大規模撤出，火箭隊商品更自市場消失，導致NBA損失以「數億美元」計算。近三年來，隨著轉播逐步恢復、企業合作重啟，NBA與中國的關係逐漸升溫。聯盟亦宣布下月將於澳門舉辦自2019年以來首次在中國境內進行的季前賽，象徵雙方關係已逐漸修復至2019年之前。在文章中，現年即將邁入NBA第23個賽季的詹姆斯回顧自己15次中國行的經歷，感性地寫道：「中國朋友的熱情與善意深深打動我，我所能做的，就是在每場比賽中全力以赴，表達我的感謝。」他提及自己在成都與中國青年隊的互動，強調籃球的價值在於啟發年輕人：「決心、投入和熱愛，是打好籃球的三大關鍵。」他更以父親身分指出，籃球能夠一代代傳承夢想與激情，並期望能為中國籃球發展貢獻力量。詹姆斯在2019年曾因批評莫雷推文「不夠了解情況」，而引發美國內部爭議，當時外界質疑他為維護中國市場利益而發聲。他隨後澄清，強調自己希望避免不必要的傷害，並始終相信籃球應該是團結人群的橋梁。如今，《人民日報》選擇刊發詹姆斯的署名文章，顯示中國官方對NBA持續釋放善意，也凸顯NBA在華市場復甦已進入最後階段。NBA主席蕭華（Adam Silver）曾坦言，失去中國市場造成的財務打擊巨大。而隨著明星球員的直接互動與文化交流，NBA有望重新鞏固其在中國的地位。對於詹姆斯而言，這篇文章不僅是一次致敬球迷的感性告白，更是一次跨越籃球與政治的「橋梁」行動。不久之後，我將開啟職業生涯第23個美國職籃（NBA）賽季。我大部分時間都穿23號球衣，對我來說這是一個意義非凡的數字。在這個特別的賽季來臨前，我再次來到中國，與這裏的球迷共同開啟下一段旅程。這是我職業生涯第15次開展中國行活動，每一次來到這裏，我和家人都受到熱烈歡迎。中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝。籃球不僅是一項運動，更是一座連接彼此的橋梁，熱愛在我們心中流淌。13年前的一次活動中，我和中國大學生球員牛梓薇短暫交流。如今，她已成為一名教師，並且是兩個孩子的母親。這次來中國，我見到了她和她的家人，深感榮幸的同時，也更感到促進體育交流的責任。我也有3個孩子，深知籃球可以激勵一代又一代人追逐夢想，看到中國有那麼多熱愛籃球的青少年，我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量。中國的籃球氛圍一直讓人驚喜，這裏有許多知名籃球運動員，湧現出很多優秀的年輕選手。在四川成都，我參與了中國國家青年隊的訓練課。我與他們分享了自己的經驗：認真對待每一堂訓練課，練得越吃勁，比賽越從容。很多年輕人問我如何打好籃球？我覺得有3個關鍵因素——決心、投入和熱愛。如果你熱愛籃球，下定決心並且全身心投入其中，就一定會有所收穫。我熱愛籃球，籃球也激勵着我。雖然我快41歲了，但年齡只是數字。只要我還在打籃球，還能上場比賽，我就會想盡辦法做到更好。我對自己非常嚴格，我希望不斷創造新成就，努力成為最好的球員。