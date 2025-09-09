民眾黨前黨主席柯文哲8日交保後回到新竹老家，一張與高虹安、邱臣遠及李國璋等人吃冰棒畫面，背景的3台冰箱引發討論。網紅「四叉貓（劉宇）」挖出冰箱品牌型號，由右至左為TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱及SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱。其中三洋冰箱被愛用者大讚「俗擱大碗」又耐操。而東元TECO（1504）冰箱也以耐用出名，很受房東、租屋族群喜愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲老家塞3台冰箱　內行揭：阿嬤很需要

一名網友在Threads轉載柯文哲新竹老家團聚吃冰棒照片，寫道：「靠邀，柯文哲他家怎這麼多冰箱啦」。貼文14小時吸引超過70萬次瀏覽、2萬人點擊愛心。內行人揭關鍵「因為媽媽的冰箱永遠都是滿的」、「我媽一個人住，也有3台冰箱」、「我阿嬤自己住也有3個冰箱，裡面都滿的，冰箱算是一種收藏櫃吧」、「長者冰箱有二個以上正常，因為安全感，要冰滿食物」。

不少人好奇柯文哲老家冰箱品牌型號，「四叉貓（劉宇）」在臉書發文指出，大家都在討論柯媽家為什麼有3個冰箱，「我猜不是喜歡囤物，不然就是平常收到太多人送的禮，當然也可能只是單純柯媽買新的捨不得扔舊的」。他說，這3台冰箱年份差很多，品牌型號由右至左為TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱及SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱。

Yahoo購物十大電冰箱熱銷榜：62年台灣老牌受歡迎

照片中柯媽家用最久的冰箱應是SANLUX台灣三洋雙門冰箱。根據Yahoo購物中心刷報今年9月最新「推薦十大 電冰箱 熱銷人氣榜」資料顯示，SANLUX台灣三洋雙門冰箱在排行榜中囊括第2位及第8位。

Top 1：Panasonic國際牌 580公升 一級能效智慧節能雙門變頻冰箱。

Top 2：SANLUX台灣三洋 430公升一級能效變頻雙門冰箱。

▲SANLUX台灣三洋雙門冰箱在十大熱銷冰箱排行榜中囊括第2位及第8位。（圖／Yahoo購物中心刷報）
▲SANLUX台灣三洋雙門冰箱在十大熱銷冰箱排行榜中囊括第2位及第8位。（圖／Yahoo購物中心刷報）
Top 3：SAMPO聲寶 48L 電子冷藏小冰箱。

Top 4：iO變頻系列商用省電140L臥式冷凍櫃。

Top 5：TATUNG大同 208L臥式冷凍箱。

Top 6：MITSUBISHI三菱 144公升 直立式冷凍櫃。

Top 7：Panasonic國際牌 650公升 無邊框鋼板雙門冰箱。

Top 8：SANLUX台灣三洋 192L 1級變頻雙門電冰箱。

Top 9：LG樂金 785公升 變頻對開冰箱。

Top 10：HITACHI日立 645L魔術控溫變頻四門冰箱。

冰箱,家電,HITACHI,家樂福（圖／記者徐銘穗攝）
▲現在人房子越住越小，日系窄高的冰箱很受歡迎。（圖／記者徐銘穗攝）
在地62年老牌！台灣三洋年產4000台冰箱

事實上，台灣三洋電機成立於1963年，由台灣的大立電機與日本三洋電機合資成立，初期以生產收音機起家，後來導入日本技術生產各式家電，曾是台灣經濟起飛時的重要家電品牌。2013年，日本三洋電機撤資，台灣三洋電機轉為本土企業，並在2015年將品牌商標從Sanyo改為SANLUX。

根據SANLUX台灣三洋官網的數據，該公司每年平均生產約 4,000 台冰箱。愛好者分享使用心得「他們家的冰箱真的是俗擱大碗」、「三洋用3年很滿意，常睡冰箱旁邊（距離5M）不會不好睡」、「我家買三洋上冷藏下凍，很滿意」。不過，也有人覺得三洋冰箱外型不如日系品牌美觀。

▲SANLUX台灣三洋每年生產超過4000台冰箱。圖為台灣三洋中山區精緻生活館門市。（圖／Google評價）
▲SANLUX台灣三洋每年生產超過4000台冰箱。圖為台灣三洋中山區精緻生活館門市。（圖／Google評價）
冰箱用多久該換？專家揭「2跡象」就要換

許多人都覺得冰箱、冷氣等大型家電「沒壞就繼續用」，但其實電器都有其使用壽命。《日經TRENDY》報導，電冰箱用9年，一旦出現「膠條變形、馬達變吵」兩跡象，就該考慮換新的了。尤其冰箱必須一天24小時運轉，和10年前機型相比，現在電冰箱的一年耗電量大約是10年前的1/4，以家庭用電來說，每年可省下超過千元的電費。

冰箱舊換新1台最高補助5000元

目前政府針對冰箱、冷氣有舊換新優惠，「1台最高領5000元」的家電補助，包含最高3000元節能補助及最高2000元貨物稅減免。其中節能補助到今年10月31日止，而貨物稅減免則延長到2029年12月31日。

▲冰箱、冷(暖)氣、除濕機減徵貨物稅稅額表。（圖／國稅局提供）
▲冰箱、冷(暖)氣、除濕機減徵貨物稅稅額表。（圖／國稅局提供）
▲冰箱、冷氣節能補助申請3步驟。（圖／經濟部提供）
▲冰箱、冷氣節能補助申請3步驟。（圖／經濟部提供）

相關新聞

柯文哲先嗑「814冰棒」才吃豬腳麵線！原來是老店　歪頭冰1支14元

柯文哲返老家吃冰棒畫面曝光！家裡1擺設引歪樓：阿嬤家必備

夏天電費救星「凡士林」！專家教冰箱塗一處：省電、延長使用壽命

2025冰箱要買哪台？台電教你挑！7大品牌優缺點一次看：省電耐用