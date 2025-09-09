民眾黨前黨主席柯文哲8日交保後回到新竹老家，一張與高虹安、邱臣遠及李國璋等人吃冰棒畫面，背景的3台冰箱引發討論。網紅「四叉貓（劉宇）」挖出冰箱品牌型號，由右至左為TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱及SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱。其中三洋冰箱被愛用者大讚「俗擱大碗」又耐操。而東元TECO（1504）冰箱也以耐用出名，很受房東、租屋族群喜愛。
柯文哲老家塞3台冰箱 內行揭：阿嬤很需要
一名網友在Threads轉載柯文哲新竹老家團聚吃冰棒照片，寫道：「靠邀，柯文哲他家怎這麼多冰箱啦」。貼文14小時吸引超過70萬次瀏覽、2萬人點擊愛心。內行人揭關鍵「因為媽媽的冰箱永遠都是滿的」、「我媽一個人住，也有3台冰箱」、「我阿嬤自己住也有3個冰箱，裡面都滿的，冰箱算是一種收藏櫃吧」、「長者冰箱有二個以上正常，因為安全感，要冰滿食物」。
四叉貓（劉宇）」在臉書發文指出，大家都在討論柯媽家為什麼有3個冰箱，「我猜不是喜歡囤物，不然就是平常收到太多人送的禮，當然也可能只是單純柯媽買新的捨不得扔舊的」。他說，這3台冰箱年份差很多，品牌型號由右至左為TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱及SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱。
Yahoo購物十大電冰箱熱銷榜：62年台灣老牌受歡迎
照片中柯媽家用最久的冰箱應是SANLUX台灣三洋雙門冰箱。根據Yahoo購物中心刷報今年9月最新「推薦十大 電冰箱 熱銷人氣榜」資料顯示，SANLUX台灣三洋雙門冰箱在排行榜中囊括第2位及第8位。
Top 1：Panasonic國際牌 580公升 一級能效智慧節能雙門變頻冰箱。
Top 2：SANLUX台灣三洋 430公升一級能效變頻雙門冰箱。
Top 3：SAMPO聲寶 48L 電子冷藏小冰箱。
Top 4：iO變頻系列商用省電140L臥式冷凍櫃。
Top 5：TATUNG大同 208L臥式冷凍箱。
Top 6：MITSUBISHI三菱 144公升 直立式冷凍櫃。
Top 7：Panasonic國際牌 650公升 無邊框鋼板雙門冰箱。
Top 8：SANLUX台灣三洋 192L 1級變頻雙門電冰箱。
Top 9：LG樂金 785公升 變頻對開冰箱。
Top 10：HITACHI日立 645L魔術控溫變頻四門冰箱。
在地62年老牌！台灣三洋年產4000台冰箱
事實上，台灣三洋電機成立於1963年，由台灣的大立電機與日本三洋電機合資成立，初期以生產收音機起家，後來導入日本技術生產各式家電，曾是台灣經濟起飛時的重要家電品牌。2013年，日本三洋電機撤資，台灣三洋電機轉為本土企業，並在2015年將品牌商標從Sanyo改為SANLUX。
根據SANLUX台灣三洋官網的數據，該公司每年平均生產約 4,000 台冰箱。愛好者分享使用心得「他們家的冰箱真的是俗擱大碗」、「三洋用3年很滿意，常睡冰箱旁邊（距離5M）不會不好睡」、「我家買三洋上冷藏下凍，很滿意」。不過，也有人覺得三洋冰箱外型不如日系品牌美觀。
冰箱用多久該換？專家揭「2跡象」就要換
許多人都覺得冰箱、冷氣等大型家電「沒壞就繼續用」，但其實電器都有其使用壽命。《日經TRENDY》報導，電冰箱用9年，一旦出現「膠條變形、馬達變吵」兩跡象，就該考慮換新的了。尤其冰箱必須一天24小時運轉，和10年前機型相比，現在電冰箱的一年耗電量大約是10年前的1/4，以家庭用電來說，每年可省下超過千元的電費。
冰箱舊換新1台最高補助5000元
目前政府針對冰箱、冷氣有舊換新優惠，「1台最高領5000元」的家電補助，包含最高3000元節能補助及最高2000元貨物稅減免。其中節能補助到今年10月31日止，而貨物稅減免則延長到2029年12月31日。
