▲醫師劉博仁指出，睡眠不足不是小事，它可能是未來大病的開端。(圖/取自istockphoto網站)

睡不夠，發炎指數真的上升！營養功能醫學專家劉博仁醫師近日分享最新研究，以及他在門診中，常常遇到沒有感冒、發燒，也沒有明顯的患者，血液檢查中，出現發炎指標 CRP（C-反應蛋白） 升高的狀況，經仔細追問生活習慣後，才發現都有「長期睡眠不足」的共通點。劉博仁表示，很多人以為「少睡一點只是隔天精神差」，但事實上，缺乏睡眠正在悄悄點燃你體內的「慢性發炎之火」。他引據 2025 年發表於 Journal of Sleep Research 的一篇最新統合分析，若是連續三晚以上，每晚僅有 4 小時多的睡眠，血液中的 發炎指標 IL-6 與 CRP 都會明顯上升！也就是短期單晚失眠沒關係，但連續性的睡眠不足，會直接觸發身體的發炎反應。這也是為什麼很多人明明沒有感冒，卻在健康檢查時被發現 CRP 偏高。針對慢性發炎對健康的影響，劉博仁表示，這樣的「隱性發炎」就像體內的火苗，如果沒有及時控制，長期下來會導致：「熬夜不是賺到時間，而是偷偷透支健康」，劉博仁指出，睡眠不足不是小事，它可能是未來大病的開端。至於該如何改善睡眠？讓身體回到「抗發炎模式」，就是用最便宜、最有效的「天然抗發炎藥」，並推薦以下6項方法：固定睡眠節奏：每天固定時間上床、起床，讓生理時鐘穩定。遠離藍光：睡前少滑手機，改成閱讀紙本或聽輕音樂。飲食調整：晚上避免咖啡因、酒精，少吃太油膩或辛辣食物。放鬆儀式：熱水澡、深呼吸、輕度伸展，幫助大腦「切換到休息模式」。營養加分：鎂、茶胺酸、色胺酸等天然營養素，對於放鬆與入睡都有幫助。環境優化：保持臥室安靜、黑暗、涼爽，讓大腦把「床」與「睡眠」連結起來。