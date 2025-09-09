我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中逢甲商圈一間德州撲克體驗館，私下進行博弈，日前遭警方查緝。（圖／民眾提供）

台中市逢甲商圈一處德州撲克體驗館以現金換籌碼方式營運，觸碰賭博罪底線。警方日前持搜索票前往查緝，現場有賭客比拚，一名美女荷官也正在發牌，被24名警力嚇呆，還有賭客偷偷問「這局該怎麼算？」，雖然十分幽默但還是都被依賭博罪送辦。據了解，該店平時自稱「德州撲克體驗館」，賭客實際上以現金換取籌碼後，入場賭博，贏得籌碼可以兌換回現金，此模式已經涉及賭博。該店客人每次需以3400元現金換取30萬點籌碼，店家會「抽頭」400元作為佣金，賺取不法利益。7月下旬，警方獲報後出動24名警力，持搜索票前往，發現該店正好有賭客進行博弈，立即進入喝斥在場人員「手都不要動」，讓6、7名賭客嚇壞了，正在發牌的荷官林女也不敢動，一旁負責人張男等人也呆住，乖乖就範。有趣的是，有賭客當時緊握籌碼，尷尬地詢問「那這局該怎麼算？」一度讓現場氣氛相當尷尬。警方幽默表示：「這裡不是公海，通通扣回去。」警方現場查扣查扣近40萬元現金、不法籌碼及相關賭具，張姓負責人總計16人遭警方帶回，警詢後依賭博等罪嫌移送偵辦。第六分局長周俊銘強調，本次查獲的賭博場所就位於學校周邊，賭博歪風恐影響學子身心，警方絕不容許此類不法行為存在，為維護社區純淨環境與校園周邊治安，將持續加強查緝力道，展現警方掃蕩決心。