美洲蟑螂攻陷日本東京，牠們可「單性繁殖」無限複製，東京一家餐廳打烊後噴灑藥劑，隔天掃出超過150隻蟑螂屍體，十分駭人。其實，會飛的美洲蟑螂是台灣最常見的蟑螂之一，除了注意居家環境，滅絕牠們的生存條件外，許多網友推薦好市多、全聯都買得到的一款蟑螂藥超有效，實證「用1次撐3年」。
網友熱議：全聯、好市多熱賣的蟑螂藥推薦
近期有不少網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，不約而同求推薦有效的蟑螂藥，寫道「最近房間突然一堆蟑螂，除了打掃房間、廚餘不過夜以外，有什麼推薦的方法和殺蟲劑嗎」、「看全聯有好多種，什麼水蒸式、蟑螂屋，有沒有比較推薦哪一種？有效又不會對人不好的」。
貼文引發討論，許多網友紛紛留言推薦「絕對是一點絕」、「一點絕+1 用了一年多家裡都沒看到蟑螂」、「我點了之後，我家的貓沒有蟑螂可以玩，鬱悶了好幾天」。
從網友留言聲量來看，「一點絕」有最多人推薦。不過，各式推薦的蟑螂藥其實也有人用了說沒有效果。其實，「一點絕」官方曾提醒，蟑螂怕光，使用時要點對地方，特別是櫥櫃、抽屜、電器用品的陰暗縫隙內，而且最好每隔3個月施打一次，效果更好。
其他人氣滅蟑產品：拜沛達、小黑帽
此外，也有人推薦「唯一推薦拜沛達！不會像一點X那樣天氣潮濕容易發霉、天氣乾燥直接乾掉」、「日本的小黑帽，可以撐一年」、「德國拜耳蟑螂藥，比一點絕更好用」、「ECOGEL易克捷」、「好環境加強型環境清潔劑」。
昆蟲教授推兩招防治蟑螂
不過，中興大學農業暨自然資源學院副院長、昆蟲系教授黃紹毅先前曾指出，想消滅家中蟑螂可分「預防」與「對抗」兩部分。預防是指保持家裡環境清潔乾淨、廚房不要有太多食物殘渣，滅絕蟑螂生存空間。對抗則指殺蟲藥，而比起常見噴霧式殺蟲劑，他更建議使用凝膠餌劑，因為「一隻吃了帶回窩裡，整窩大概就不見了」。而他家已長達20年不見蟑螂。
