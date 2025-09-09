我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇23歲日籍強投佐佐木朗希，上戰在3A先發主投5局失掉4分、僅有2次三振，小聯盟防禦率7.07，表現仍處在調整階段，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言，佐佐木朗希還需要時間適應大聯盟，「目前來看，他還沒準備好。」佐佐木朗希上場面對太空人3A，主投5局被打出3安打、包含2支全壘打，投出2K、2保送還有1次觸身球，總計失掉4分，最快球速則為96.9英哩（約155.9公里）。他5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中重返投手丘，於小聯盟進行復健賽開始，在3A先發4場，防禦率高達7.07。羅伯斯昨日在Abema電視台訪談節目《早安羅伯斯》節目上，談到佐佐木朗希未來定位，表示後者目前仍處在調整狀態，球速、控球等各方面都還需要時間適應美職強度。「對他來說，今年就是學習和適應節奏。目前來看，我覺得他還沒有完全準備好。」羅伯斯透露，他觀察到佐佐木朗希會降速為了將球投進好球帶，但他認為，佐佐木朗希應該要保持球速之時，還是有相對應的球路控制能力。羅伯斯最後表達殘酷卻真實的評論，「如果在小聯盟，也無法投出主宰成績，想要壓制大聯盟打者很困難。」佐佐木朗希季前風光加盟道奇，開季就從大聯盟出發，卻遭遇嚴重控球問題，累積先發8場，儘管被打擊率僅2成25，但主投34.1局就發生22次保送、僅投出24次三振，也證明過往在日職超高的三振率，在控球迷航下也受到影響。