我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（8）日面對巴爾的摩金鶯的日籍先發投手菅野智之，揮出雙響砲率隊以5：2贏球，終止近期一波5連敗小低潮，《Sports Net LA》球評赫西瑟（Orel Hershiser）對此分析，球隊處在連敗低潮時，打者揮棒容易猶豫，但大谷卻始終維持積極心態、相信自己的揮棒，這就是他最強大之處。道奇近況並不樂觀，在上一輪系列賽中，他們被海盜於3連戰中橫掃，遭遇5連敗，前一戰，則在第九局2人出局的情況下，以被再見安打的難堪狀態輸球，當時麥凱恩便以「洛杉磯的噩夢」來表達道奇的慘況。而在今日比賽中，大谷為去年世界大賽冠軍帶來一線希望，首局面對菅野的第一打席，大谷瞄準外角高的伸卡球，揮出距離411英尺（約125公尺）的中外野全壘打，第2打席再將94.9英里（約152.7公里）的內角直球掃出陽春砲，金鶯總教練曼索利諾（Tony Mansolino）賽後直言，菅野這2球是按照捕手規劃執行，也並未失投，但大谷還是把球轟出大牆之外了。貝茲（Mokkie Betts）也如此評價菅野：「整體來說，他狀態相當不錯，只有幾球投得不好。」事實上，35歲的菅野本戰並未出現太多控球問題，正因如此，大谷連續2度擊出全壘打才顯得如此重要。《Sports Net LA》球評赫西瑟稱讚大谷：「球隊在連敗中，重要的是保持積極心態，持續保持揮棒企圖心。話雖如此，要做到並不是一件容易的事，打者會容易猶豫，在那一瞬間質疑自己的決定，但大谷卻沒有。」「他的全壘打瞬間扭轉局勢，決定比賽勝負。」另一名球評、前大聯盟名投威利斯（Dontrelle Willis）則說，「大谷走上場，彷彿在說：『菅野，你阻止不了我。』他輕鬆地咬中快速球，維持自己的節奏。他的揮棒時機基本上堪稱完美。」