我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威在昨（8）日先發先發對戰聖路易紅雀隊雖然前4局投出好表現，但5局下他忽然面臨控球問題連續投出3次保送，讓紅雀隊單局攻下4分，巨人最終也輸球讓鄧愷威吞下本季第4敗，對於下一場鄧愷威的先發時間，眾多美媒也給出預測，預計鄧愷威將會在台灣時間14日先發迎戰洛杉磯道奇，道奇可能推山本由伸掛帥先發，而鄧愷威更是有望與大谷翔平進行投打對決。對戰紅雀的比賽，鄧愷威開賽展現了超強球威，第1局鄧愷威先是連續三振赫雷拉（Ivan Herrera）與戈爾曼（Nolan Gorman），投出「三上三下」。2局下，鄧愷威被溫恩（Masyn Winn）敲出安打上壘，但他馬上讓薩格西（Thomas Saggese）打出雙殺打，隨後再用橫掃球三振帕赫斯（Andy Pages）。3局下，鄧愷威面對沃克（Jordan Walker）和徹奇（Nathan Church）時連續送出三振，封鎖紅雀打線。4局下，鄧愷威單局再送3K，順利化解得點圈危機。但到了第5局鄧愷威又遭遇控球問題，，他連續投出3次保送，形成滿壘。在教練喊暫停上來後，雖然對努特巴爾（Lars Nootbaar）取得球數領先，但一顆偏低的壞球還是被掃向中外野剛好越過游擊手上空形成安打，打破0：0僵局的同時也打退了鄧愷威。後續登板的牛棚也未能守住壘上的跑者，導致鄧愷威單局就留下失掉4分的紀錄，最終也遺憾吞敗。對於鄧愷威下一場的先發時間，根據美國媒體ESPN與《Yahoo Sports》最新先發預測，鄧愷威下一場登板極可能落在台灣時間14日，巨人將於舊金山主場迎戰洛杉磯道奇。若調度不變，鄧愷威不僅將首度碰上日籍強投山本由伸，更有望生涯首次對決大谷翔平，與道奇的明星打線正面交鋒。鄧愷威如果對上道奇，除了將引起全台灣甚至全亞洲的關注外，道奇打線也是鄧愷威需要小心提防的，目前團隊累積209轟，高居國聯第1、全大聯盟第3，核心打者包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等強打，勢必會造成麻煩，如果能在比賽中投出好表現，勢必也會增加鄧愷威站穩大聯盟的機會。