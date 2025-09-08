MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今日面對巴爾的摩金鶯日籍強投菅野智之，打出雙響炮，本季全壘打數已經來到48支，在例行賽剩餘19場情況下，有極高機率成為史上第6位、連2年達標50轟的強打者，此外，大谷各項打擊數據都名列全國聯第一，為名符其實的國聯7冠王。
大谷去年單季54轟 今年有望達標連2年50轟成就
大谷去年整季出賽159場，打出54轟、59盜、打擊率.310與130分打點，成為史上第一位單季50轟、50盜俱樂部成員，也如願獲得國聯MVP殊榮，而大谷在2023年單季則打出44轟。
大谷今年在恢復二刀流身分後，打擊成績依舊恐怖，目前出賽140場，打出48轟、90分打點，並跑出17次盜壘成功，如今道奇例行賽尚有19場，大谷有極高概率可以連續2年達標單季50轟成就。
攤開大聯盟歷史，在此之前僅有5位球員能夠連續2年達標單季50轟，依照年代依序是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）傳奇重砲麥奎爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、小熊強打索沙（Sammy Sosa）與「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），本季大谷有機會名列傳奇巨星之列。
大谷打擊成績海放國聯 7數據名列榜首
除了全壘打成就之外，大谷本季各項打擊數據都名列全國聯第一，包含助隊跑回127分得分、0.612長打率、1.001進攻指數（OPS）、76支長打、壘打數、敬遠保送與純長打率ISO，全都位列第一，這還是在他以投手身分出賽12場情況下達成，足見其恐怖打擊實力。
MLB相關新聞：
MLB／羅伯斯也關注甲子園！家鄉沖繩尚學奪冠 山本由伸前來祝賀
MLB／大谷翔平雙響砲有多神？金鶯總教練曝真相：菅野根本沒失投
MiLB／李灝宇躋身農場10大二壘手！林昱珉奪第4勝 摘3A首度2連勝
MLB／查普曼單局狂飆4K！本季鬼神數據 背後最大關鍵竟是控球？
MLB／大谷翔平雙響砲打爆菅野智之！5打席全上壘 道奇5：2宰金鶯
