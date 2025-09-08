我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在Abema電視台訪談節目《早安羅伯斯》中，時常聊到與隊內日本球星的有趣互動。8日播出的最新一期節目中，羅伯斯分享到在沖繩尚學獲得夏季甲子園冠軍後，日本強投山本由伸特別跑過來祝賀他的家鄉球隊奪冠。沖繩尚學今年隊史首度獲得夏季甲子園冠軍，沖繩是羅伯斯母親榮子的故鄉，也是羅伯斯本人的故鄉，他日本名為池原禮，在1972年出生於日本沖繩那霸市，過往也多次回到沖繩探親與參與活動，與沖繩地方連結頗深。羅伯斯透露，在沖繩尚學奪冠後，還沒有和母親談過這件事，但確實有跟山本由伸聊到這件事，還接受了後者祝賀，「我和山本談過，沖繩尚學奪冠的第2天，他就過來祝賀我了。」羅伯斯笑著透露，山本祝賀他的家鄉學校，在甲子園奪得全國冠軍。羅伯斯也透過節目，向沖繩尚學球員們留言，「祝賀沖繩尚學球員們，我為你們感到驕傲，我當時在美國觀看比賽。我希望你們中的一些人，未來能進到美國職業棒球大聯盟，尤其是為道奇隊效力。無論如何，祝賀你們。」