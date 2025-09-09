JR東日本大飯店的自助餐廳「台北Brilliant鉑麗安全日餐廳」即日起至11月4日再度推出「日本美食祭Part2」，延續首波活動的熱烈迴響，一樣以日本F1牛肉為核心，規劃更多菜色，像是牛肉丼佐香蒜牛排醬、和牛時雨煮配日式炸豆腐、香煎和牛排佐蘑菇松露醬等菜色。並於9月推出平日四人（含）以上同行並於備註輸入「慶開學」，即可享75折優惠，另還有加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號好友，週一至週四晚間八點後入場用餐，有「買一送一」。
這次「日本美食祭」主題活動由JR東日本集團總括料理長暨東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘（Masahiro Ishihara）監修，並由鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒（Kevin Chen）帶領團隊製作，料理亮點不少，包括外層金黃酥脆、內裡柔嫩多汁的「威靈頓牛排佐馬德拉酒醬」；還有吃得到厚切牛肉片的「牛肉丼佐香蒜牛排醬」、以傳統手法細火烹製的「和牛時雨煮配日式炸豆腐」，以及奢華又大器的「香煎和牛排佐蘑菇松露醬」。
也有經典日式洋食，像是東京車站飯店的招牌菜色「牛肉咖哩飯」，百年經典原汁原味在台北也吃得到，還有海味饕客必嚐「蒜香奶油烤生蠔」、「味噌香蔥烤魚」、「名古屋風炸雞翅」等。另還有四款炙燒握壽司，包含鮭魚、和牛、天使紅蝦與燻鴨胸。而甜點更有黑糖蕨餅、胡麻奶酪、芝麻費南雪等。
🟡JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」三大優惠
優惠一、即日起至9月30日，凡於平日週一至週四午、晚餐及週五午餐，線上訂位四人（含）以上並於備註輸入「慶開學」，即可享75折優惠，每組訂位以十位為限；
優惠二、針對年滿六十歲以上賓客，週一至週五午餐可享本人用餐六五折優惠，需出示有效證件；
優惠三、9月30日前，凡加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號好友，於週一至週四晚間八點後入場用餐，即可享「買一送一」禮遇。
🟡JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」餐價一覽
午餐自助餐：週一至週五每人1,480元+10%、週末六、日每人1,680元+10%
晚餐自助餐：週一至週四每人1,480元+10%、星期五及週末六日每人1,680元+10%
假日 (週六至週日)下午茶自助餐 980元+10%
泰市場推出9月週二、週三晚餐 兩人同行優惠價1180元＋10%
晶華酒店集團旗下「泰市場」，強調是全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳，去年於大直英迪格酒店四樓重新開幕，約90道泰式料理通通都可吃到飽。8月開始推出「好朋友限定」優惠，現確定優惠將延長到9月，週二、週三的晚餐時段，兩人同行就可享優惠價1180元＋10%，等於是原價打75折。
全台唯一以泰式海鮮為主題的吃到飽餐廳「泰市場」，主打現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，必吃菜色包含超厚月亮蝦餅、泰式香腸、黃金咖哩蟹、泰式海鮮湯、泰式船麵、椰香叻沙麵、南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、泰國嘟嘟糕、泰式霜淇淋等都將輪番上陣。另外被網友們推崇必吃的菜色，還有甜蝦、生干貝、現切爐烤牛排、生魚片、白灼蝦、淡菜與多樣化的螃蟹等。至於個頭碩大的泰國蝦，以及鮮甜的松葉蟹腳是假日才有的限定菜色。
