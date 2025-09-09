我是廣告 請繼續往下閱讀

義大利好手辛納（Jannik Sinner）在美國網球公開賽男單決賽不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），痛失衛冕與世界第一寶座。然而，這場敗仗讓辛納快速轉念，他在賽後僅僅90分鐘內便下定決心，要徹底調整打法，讓自己成為更全面的球員。辛納坦言，自己現階段的打法過於可預測，缺乏變化，面對手握多樣武器的艾卡拉茲時顯得相當被動。他直言：「我接下來可能會因此輸掉一些比賽，但我會嘗試做出改變，讓自己更難以預測。我必須這麼做，才能成為更好的球員。」過去一年，辛納在硬地賽場對非艾卡拉茲的對手戰績驚人，寫下74勝1敗，累積65周佔據世界第一。然而面對這位西班牙天才，他卻在近8次交手中輸掉7場。辛納直言，正是這位唯一能擊敗他的人，迫使自己必須做出改變。艾卡拉茲無與倫比的防守能力讓辛納感覺到球場可用的空間很狹小，艾卡拉茲豐富的擊球方式讓這位義大利選手打得很不舒服，在受訪時這位西班牙名將表示：「說實話，我覺得我在場上什麼都能打：切球、吊球、上旋球、平擊球，」艾卡拉茲則在決賽展現全面實力，以強大防守與多變擊球壓制對手，更僅在整個賽事丟掉3個發球局，展現過去從未有過的穩定發球火力。辛納雖敗，但他的反應卻顯示出與艾卡拉茲相同的決心，不斷精進，迎接下一次對決。正如過去的「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafaek Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）互相成就，辛納與艾卡拉茲的競爭也將推動彼此突破極限。辛納願意承受短期失利換取長期進化，這份決心也讓外界更加確信，這對新世代對手將在未來多年持續主宰網壇。