我是廣告 請繼續往下閱讀

9月10日體壇中知名的壽星，前效力底特律活塞的前鋒的華勒斯（Ben Wallace）今天將度過他51歲生日，這位於20世紀初在活塞與漢米爾頓（Richard Hamilton）普林斯（Tayshaun Prince）等一眾球員組成的強悍防守組合，被譽為第2代的壞孩子軍團，憑藉著強悍團隊意志也在2003-04賽季成功擊敗挑戰4連霸的洛杉磯湖人，而華勒斯雖然身高僅約200公分，但憑藉驚人的力量、爆發力與鬥志，也成功奠定「防守專家」地位。華勒斯1974年出生於美國阿拉巴馬州，他投入NBA選秀時並未被選中，而是以自由球員身份被當時還被叫做華盛頓子彈的巫師簽下，他於1999年他被交易到奧蘭多魔術，一年後再度被送往底特律活塞，自此開啟在車城的輝煌生涯。在活塞期間，華勒斯展現強悍的防守本能，接連於2001-02、2002-03、2004-05與2005-06賽季4度獲選NBA最佳防守球員。他不僅是聯盟籃板王，更兩度成為阻攻王，憑藉全面的護框能力，讓對手聞之色變。2003年，憑球迷大力支持，他成為首位落選秀卻能以先發身分出戰NBA全明星賽的球員，改寫歷史。2004年11月，震驚體壇的奧本山宮殿鬥毆爆發，華勒斯因牽涉事件被禁賽6場，留下遺憾。他也在2006年以自由球員身分加盟芝加哥公牛，隨後又在2008年轉戰克里夫蘭騎士。雖然在詹姆斯領軍下的騎士當年拿下例行賽66勝，但華勒斯因傷缺陣26場比賽，最終僅以替補身份參與季後賽。華勒斯生涯的技術特點明確，他利用強壯身軀、出色的卡位與火鍋能力，使他能與高大內線對抗，但進攻端始終是短板，他得分能力從未被視為威脅，生涯罰球命中率更低到僅42%，經常成為對手採取「駭客戰術」的對象。即便如此，他靠著防守一己之力改變比賽，證明籃球並非只有得分能定義價值。2009年，華勒斯回到活塞效力後於當賽季退休，活塞同時也退休了他的3號球衣，表示對華勒斯過往的貢獻表示尊敬。