▲高科大Phallow Nature團隊成員劉崇賢分享其產品PHA「聚羥基烷酸酯」特性，以及透過「創新創業激勵計畫」（FITI）降低成本經過。（圖／記者李青縈攝ㄢ

想要創業卻沒有商業經驗？研究者想進行產學合作卻苦無商業夥伴？國科會轄下國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，今（9）日發布「新型態產學互助創新平台」，希望提供科技人才一站式AI式資訊系統，協助產學人才媒合、加速商業化，讓實驗室可以走向市場。新型態產學互助創新平台簡稱「HUZU平台」（互助），國研院院長蔡宏營笑稱，HUZU平台就像是「媒人」對雙方都很了解，國科會推動「創新創業激勵計畫」（FITI）已經13年，總計輔導超過4,600位創業青年、近1,000個新創團隊，促成550間新創公司成立，募資總額達新台幣125億元，對學界資訊掌握清楚，也能洞察產業界需求，才能成功搭起這個橋樑。科政中心創新創業推動組組長王玳琪表示，學界與業界人士在產學合作或是創新創業時常面臨3大難題，缺乏專為深度科技（Deep Tech） 設計的創業工具、產學雙方因知識與經驗差異而存在溝通落差，以及企業在尋求產學合作對象時大多仰賴熟識的學校或教授進行媒合，在合作發展上受到人脈與區域的限制。HUZU平台具備以下三大核心功能，王玳琪說明，第一，「整合技術＋商業分析的商業計畫書生成工具」，使用者最快僅需30分鐘，就可以完成一份結構完整且邏輯清楚的商業計畫書初稿，大幅縮短團隊過往在尋找範例與摸索流程上的時間。第二「分析學研技術與商業研發需求，減少溝通落差」，平台內建AI演算法，使用技術與專利資料庫來比對分析企業所提出的產業需求，再轉譯為學術界熟悉的技術關鍵字與專利分類號。第三，「結合AI分析與實體活動，促進產學精準媒合」，幫助企業連結到原本不易觸及的學界人才，更突破傳統產學媒合在地域及人脈上的限制，展現有效提升產學媒合精準度的實質成效。高科大Phallow Nature團隊是製造微生物發酵的塑膠，PHA「聚羥基烷酸酯」。團隊成員劉崇賢分享，該塑膠的特性跟石化類似，屬於環保材質，在環境中會被微生物分解，可以應用在文件夾、紡織等，但是一開始成本太高，透過FITI調整配方與製程，成本降低八成。王玳琪說，團隊原專注實驗，想要商業化卻不知道如何開始，透過平台讓內容轉化成具體成果，並且搭配實體業師資源，給予建議，競爭力大幅提升。