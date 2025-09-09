我是廣告 請繼續往下閱讀

減重是許多人ㄧ生的課題，但有醫師認為沒有「壓力胖」，而是沒有控制好食慾和熱量，對此，肥胖專科醫師王姿允引述2006年發表於國際知名醫學期刊《Psychoneuroendocrinology》的研究，表示慢性社會心理壓力會讓小鼠的「基礎代謝下降」，跟沒壓力的小鼠吃一樣卡路里，結果當然就是變胖，因此「只要加上壓力情況，就算沒攝取過多熱量，都會更容易變胖。」王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」中發文指出，有位網紅醫師說壓力胖的原因是「熱量攝取過多」、壓力大的人會胖一定是熱量攝取太多，但她表示事實真相是「壓力就會讓人胖」。王姿允引用2006年《Psychoneuroendocrinology》期刊跟2007年在《Nature medicine》，發現壓力造成的皮質醇上升所誘導的腹部脂肪增加和食慾跟熱量都無關，而是由脂肪組織中一個叫做「NPY-NPY2R系統」介導的。王姿允說，證據就是，同樣給予高脂高糖飲食和壓力，若給予NPY2R 的拮抗劑治療，讓這個路徑被block掉，或是剔除掉此基因的老鼠（Npy2r-/- ）就不會變胖，但牠們吃的熱量也沒有減少，卻都不會變胖。王姿允也補充，壓力大的人跟老鼠不一定在血液中會測到可體松過高的現象，而是在「白色脂肪細胞的基因表現上看到增加」 許多快20年前的動物模型都證實壓力胖的機轉是獨立於「熱量攝取」之外的，因此她希望民眾要好好重視自己壓力胖的問題，盡快處理壓力來源，而不是一味否認壓力，把肥胖原因怪罪在食慾和熱量上。