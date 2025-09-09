我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，因涉入京華城與政治獻金案遭羈押一年之久，昨（8）日下午2點半左右終於獲保走出北檢，他久違地在鏡頭前發表談話，當中還提及立法院長韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，被外界解讀是拋出「藍白合」的訊號。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，從這番交保宣言中，可以看出柯文哲的4大策略脈絡，更凸顯他對未來的企圖心。鈕則勳表示，首先、重砲批評檢方是和民眾黨對於柯案一貫立場「政治迫害、司法不公」作呼應，也揭示日後柯與民眾黨對檢方批評的力道只會更大；第二、拉高批評賴清德讓國家社會四分五裂更是形塑「柯賴對決與PK的態勢」，此舉對柯與民眾黨有利，但國民黨勢必瑟瑟發抖。鈕則勳續指，第三、柯P詳述羈押禁見的辛苦也是在形塑「受害者與哀兵」的形象，除希望鞏固小草基本盤的支持，進一步能擴張更多同情柯P的選票；第四、至於柯文哲也提到有進行更多面向的觀察與反思，甚至自我改進的相關論述，也凸顯出他對未來仍有企圖心與想像，希望能夠更深刻的解決台灣面臨的問題。