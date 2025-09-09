我是廣告 請繼續往下閱讀

前NBA美國職籃 （National Basketball Association）球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）日前正式入選奈史密斯籃球名人堂，他在受訪時談到昔日的同期勁敵、也是摯友的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）時，語帶笑意地呼籲：「夠了，該休息了！快來這邊加入我們吧！」安東尼與詹姆斯同為2003梯次的天之驕子，兩人從17、18歲起便經常被放在一起比較。如今，僅比詹姆斯大七個月的安東尼已經退休三年，踏入籃壇殿堂，而詹姆斯卻即將展開生涯第23個賽季，持續維持頂尖水準，令人嘖嘖稱奇。「他還在打，真是難以置信，兄弟。」安東尼在典禮後受訪表示，「我和他一直被聯繫在一起，如今我進入名人堂了，而他還在打球。我真心希望他趕緊退役，來這邊加入我們。」回顧新秀賽季，詹姆斯帶領金塊從前一年17勝暴跌的戰績躍升至49勝，並繳出場均21分、6.2籃板的亮眼數據；而詹姆斯雖然斬獲新人王，卻未能帶領騎士打進季後賽。當時「誰更強」的話題一度喧騰。但時間證明，詹姆斯完成了幾乎所有期待：四座總冠軍、四屆MVP、NBA歷史得分王，並且即將邁向前所未有的五萬分里程碑。詹姆斯雖未能奪下總冠軍或MVP，但憑藉在國際賽場上的卓越表現，被譽為「美國隊的門面」，累積三面奧運金牌的成就也讓他職業生涯無憾。詹姆斯在40歲高齡仍能保持MVP級的表現，甚至在去年奧運再度超越安東尼，成為美國男籃隊史得分與助攻王，還與安東尼並列三金，彰顯驚人的耐久力。安東尼雖以玩笑語氣呼籲好友退役，但也流露出敬佩之情。他說：「從我們年輕時就被拿來比較，如今看到他還在打，真的不可思議。」