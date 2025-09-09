LINE本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（9）日僅推出1組全新貼圖，不過有「謝謝、收到、辛苦了」等實用圖案；《NOWNEWS》另外挖出2組未上架的隱藏貼圖，可愛的小狗貼圖加好友免費下載，另一款豆卡頻道則需購買指定貼圖才贈送，但下載後可永久使用。最新「早安貼圖、謝謝貼圖」出爐，本周共計17組貼圖，快用新圖關心親友。
🟡「免費貼圖小舖」9月9日最新上架
📍LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/9
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物 × 小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/7
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍豆卡頻道-狗狗日特典貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/3 11:00
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物直播×欸波暖暖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍石二鍋新鮮公寓－日常篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/25
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 雪豹（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍聯博超人日常×一起出任務（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/15
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」9月免費貼圖整理
📍LINE禮物 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/2
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍路易威登彩妝系列七夕限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 天竺鼠布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍Hokii 降臨，爽爽生活好撫企（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍MISS DIOR FOR LOVE（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物護照★椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/17
使用效期：90天
取得條件：完成指定任務
📍LINE購物 × 皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍Suntory得利獅-伴您生活篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/29
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
