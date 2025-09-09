LINE本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（9）日僅推出1組全新貼圖，不過有「謝謝、收到、辛苦了」等實用圖案；《NOWNEWS》另外挖出2組未上架的隱藏貼圖，可愛的小狗貼圖加好友免費下載，另一款豆卡頻道則需購買指定貼圖才贈送，但下載後可永久使用。最新「早安貼圖、謝謝貼圖」出爐，本周共計17組貼圖，快用新圖關心親友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「免費貼圖小舖」9月9日最新上架

📍LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/9
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區

📍LINE購物 × 小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/7
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 小狗狗波比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 小狗狗波比」。（圖／取自LINE）
📍豆卡頻道-狗狗日特典貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/3 11:00
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「豆卡頻道-狗狗日特典貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「豆卡頻道-狗狗日特典貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播×欸波暖暖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×欸波暖暖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×欸波暖暖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜兔」。（圖／取自LINE）
📍石二鍋新鮮公寓－日常篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/25
使用效期：90天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「石二鍋新鮮公寓－日常篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「石二鍋新鮮公寓－日常篇」。（圖／取自LINE）
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 雪豹（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 雪豹」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 雪豹」。（圖／取自LINE）
📍聯博超人日常×一起出任務（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/15
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「聯博超人日常×一起出任務」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「聯博超人日常×一起出任務」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」9月免費貼圖整理

📍LINE禮物 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/2
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
📍路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × 天竺鼠布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 天竺鼠布丁」。（圖／取自LINE）
📍Hokii 降臨，爽爽生活好撫企（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「Hokii 降臨，爽爽生活好撫企」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Hokii 降臨，爽爽生活好撫企」。（圖／取自LINE）
📍MISS DIOR FOR LOVE（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「MISS DIOR FOR LOVE」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「MISS DIOR FOR LOVE」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/17
使用效期：90天
取得條件：完成指定任務

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★椒滴滴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★椒滴滴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍Suntory得利獅-伴您生活篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/09/29
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-伴您生活篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-伴您生活篇」。（圖／取自LINE）
相關新聞

LINE貼圖20組免費下載！生日快樂貼圖可愛不用錢　還有最新晚安圖

LINE貼圖24組免費下載！七夕限定免錢貼圖來了　免加好友一鍵下載

LINE貼圖24組免費下載！可愛爽爽貓超頂　晚安圖、謝謝貼圖新登場

LINE貼圖28組免費下載！可愛峮峮貼圖不用錢　颱風天早安圖來了