AI題材仍火熱的背景下，BBU族群近日也出頭！今（9）日台股大盤不斷創高直逼24900點關卡，而BBU族群台達電以728元開盤後，早盤一度衝上歷史新天價798元，直逼漲停；系統電也隨之亮紅燈，衝上71.2元歷史新高鎖死，成交爆量擠進台股前五名。AI浪潮席捲全球，帶動資料中心與關鍵基礎設施需求全面爆發，使得電源管理也是其中重要一環，BBU概念股也因此受惠。台達電早盤攻上798元漲停，隨後午盤來到785元，也突破5日線、月線股價。而系統電開盤以64.8元開出後，隨即不斷走高攻上71.2元亮燈漲停鎖死，成交量超過73000張，截至午盤還有近6000張排隊等買。同時，也激勵光寶科、加百裕、新盛力等聯袂揚升。台達電公布8月合併營收478.6億元、月增5.4%，連兩個月創新高，年增26.7%，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動；前8月營收3,362.11億元，年增24.6%。台達電上半年稅後純益241.78億元、年增53.8%，每股純益9.31元，優於去年同期的6.05元。展望後市，外界看好台達電本季業績有望連兩季改寫新猷。而公司高層日前也表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是核心成長引擎，看好相關趨勢將延續至明年。系統電8月營收2.56億元，月增4%、年增6.1%；累計前8月營收達近22.1億元，年增4.54%，創同期新高。系統電表示，前8月營運成長主要受惠工業強固電腦（IPC）持續放量，無人機專案進入美國偵防應用，UPS電源系統穩健成長，三大業務合計營收近5成，產品組合正轉向高附加價值；此外，系統電策略投資加百裕並派任董事，雙方將聚焦於BBU及無人機，整合電機、電控與電池技術，擴大新客戶導入。