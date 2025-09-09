我是廣告 請繼續往下閱讀

脫標率低關鍵為何？專家：開發效益有限

▲台中市地政局9月9日土地標售結果。（圖／台灣房屋提供）

還是有搶手貨！巨蛋周邊土地身價飆漲

房市未來怎麼走？

台中市這次釋出173筆土地，總底價將近227億元，雖然日前行政院才鬆綁新青安，但是投標狀況不理想，總計有效標封數38封，最終標出31筆土地，整體標脫率僅17.9%，溢價率也只有1.3%，標脫總金額41.4億元，更是近期標售的新低。專家直言，這顯示買家出價十分保守，市場氣氛似乎未因金管會鬆綁銀行法72-2天條轉熱。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次台中市土地標售釋出的土地，許多皆為先前未標脫的標的，備受關注的水湳經貿園區，本次並無釋出高容積率的文商段標的。釋出的土地以創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低。十三期、十四期的土地多半狹長零碎，也不利於建商獨立開發，但對有意購地自建的買家反倒頗具吸引力，所以標脫的土地，半數都是低於百坪的低總價標的。由於本次標售不少自然人買家參與投標，對投標規範的熟悉度不如專業業者，因此無效標單的廢標比例較以往稍高；加上自然人買家的追價能力不如建商，建商投標也不積極，因此本次標售的溢價率相當低調，所有標脫的土地，溢價率都低於1成。本次標售的目光焦點，是水湳經貿園區的逢大段21地號，該筆土地面積逾1600坪，單價超過112萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖表示，該筆土地為三面臨路的完整地塊，且鄰地先前就被建商以上百萬單價買下，加上台中超巨蛋的建設預定地，也座落逢大段，因此區段受超巨蛋的建設話題嘉惠，也讓該筆土地以逾112萬元的價碼，改寫逢大段的區段地價新高。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，日前金管會鬆綁銀行的不動產放款天條，但對建商而言幫助不大，畢竟央行的信用管制緊箍咒仍在，建商購地貸款銀彈依然受限，18個月限期開工的規範也沒解禁，讓業者傾向減量經營，不急於補充土地庫存。張旭嵐直言，不動產景氣的興衰，仍繫乎於央行的信用管制，因此在9月中下旬央行Q3理監事會議前，業者對於土地標售，還是採取保守觀望的態度，使台中土地標售的表現仍處低檔。