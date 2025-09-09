我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國眾議院民主黨人公布據稱是川普致贈富豪艾普斯坦的慶生卡。（圖／翻攝自X@OversightDems）

過去美國總統川普（Donald Trump）否認曾寫過卡片給「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein），更揚言開告華爾街日報記者等人。不過美國國會眾議院監督委員會的民主黨人在8日時公開一份有著川普簽名的艾普斯坦50歲生日慶賀卡片，其上不僅有性暗示的裸女素描，更有著「願每一天都是另一個美好的秘密」等引人遐想的文字。根據華爾街日報、CNBC等外媒報導，眾議院監督委員會的民主黨人和共和黨人都在調查與艾普斯坦相關的紀錄。艾普斯坦在2019年因面臨聯邦性販賣指控而在獄中自殺。艾普斯坦的遺產管理人為回應委員會的傳票，提供了整本「生日簿」及其他文件，而這封慶生卡被收錄在「生日簿」當中。在華爾街日報自七月中旬報導以來，這封給艾普斯坦的「裸女」慶生卡首次公開於世。圖片顯示，這封信件的內容與華爾街日報當時的報導描述相符。在一幅女性軀幹的素描內部，信中描繪了川普和艾普斯坦之間一場假想的對話，疑似是川普的簽名則位於這幅圖畫的臀部下方。監督委員會中排名最高的民主黨人加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中說，「監督委員會已取得臭名昭著的『生日簿』，其中包含川普總統曾說不存在的信件。」他補充道，「現在是時候讓總統告訴我們真相，並公開所有艾普斯坦檔案了。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）堅稱，這幅圖畫的發布「證明整個『生日卡片』故事是假的」。李威特在社群平台X（舊稱推特）貼文中寫道，「正如我一直以來所說的，很明顯川普總統沒有畫這幅畫，也沒有簽名。」她補充道，「川普總統的法律團隊將繼續積極尋求訴訟。」白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）在聲稱，這封給艾普斯坦的信上的簽名並非川普本人。布多維奇分享了一系列川普最近簽署文件的圖片，暗示這封信或其簽名是偽造的。布多維奇寫道，「新聞集團（News Corp）是時候打開支票簿了，那不是他的簽名。這就是誹謗！」他指的是川普就華爾街日報原始報導，對其母公司新聞集團提起的誹謗訴訟。不過CNBC指出，檢視川普歷年來的簽名可以發現，其筆跡有顯著演變。紐約時報2016年的一篇關於川普信件的報導中，包含幾封信件上的簽名與艾普斯坦信件中的簽名更為相似。