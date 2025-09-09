我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控「Copilot Studio 黑客松」決賽，其中富邦人壽「Claim Aingels」團隊以創建可自主學習的手術識別機器人，協助理賠審核獲獎，由富邦金控總經理韓蔚廷親自頒獎。

台北富邦銀行「數發科專門診療室」團隊，以AI工具解決新進員工體檢報告非結構化的掃描文件問題，獲「Copilot Studio 黑客松」評審團肯定。

富邦證券「時空旅人」團隊透過AI工具讓複雜的數據流動變得清晰可見，獲「Copilot Studio 黑客松」評審團肯定。

富邦證券「Co-Py」團隊打造以自然語言輸入投資想法，AI自動生成主題式投資組合的平台，獲「Copilot Studio 黑客松」評審團肯定。

富邦金「Copilot Studio 黑客松」決賽，其中來自富邦人壽的「Claim Aingels」團隊獲獎，創建可自主學習的手術識別機器人，協助理賠審核。

AI浪潮席捲全球，也掀起企業數位轉型新篇章！富邦金控攜手微軟，領先推動全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio 黑客松」，鼓勵非IT背景同仁打造具備自動化能力的AI應用。最終決賽於9月5日出爐，來自金控暨子公司共21隊、65位員工參賽，競賽主題從被動式的AI應用「個人助理」，進階為主動式的AI代理人可供「特定任務」與「部門使用」，最後由來自富邦人壽、富邦證券、台北富邦銀行的4組團隊脫穎而出，獲得評審團大獎肯定。富邦金首場AI代理人員工競賽，由富邦金控總經理韓蔚廷、資訊長王靖欽、創新科技處處長蔡承道等金控及子公司高階主管親自出席，另有微軟大型企業商務事業群總經理李倩、專家技術群總經理吳子強、宏碁資訊總經理周幸蓉等業界專家組成堅強評審團隊，規模盛大。延續去年與微軟合作推動M365 Copilot黑客松，今年更進一步導入微軟最新低程式碼AI工具「Copilot Studio」。此工具可透過自定義知識源與客製回答後完成指定動作並佈署於指定平台 ，並可整合Power Automate流程工具 ，進而更全面優化企業業務流程、提高效率與生產力。富邦金總經理韓蔚廷指出，根據世界經濟論壇（WEF）今年5月發布的《首席經濟學家展望》，有高達45%的經濟學家預測，AI將在2025年對商業產生顛覆性影響。富邦積極擁抱 AI 趨勢，攜手微軟連續第2年舉辦Copilot黑客松、也是全台金融業首場AI代理人企業黑客松，希望藉由黑客松活動賦能員工，激勵同仁運用進階AI工具，實現更高的效率和生產力，未來將持續擴大應用場景，深化員工培訓與跨部門合作。台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩表示，富邦金是台灣最投入AI應用的金融領導者之一，今年很榮幸再度攜手，共同舉辦「Copilot Studio黑客松」。Microsoft Copilot Studio已被全球超過16萬家企業採用，透過其低程式碼（Low Code）平台，金融業夥伴能快速打造符合情境的AI Agent，像是智能客服、內部作業自動化到風險偵測，讓AI 真正落地到金融日常服務。微軟將持續與富邦金控共同探索創新案例，協助台灣金融產業在AI時代保持國際領先地位。富邦自2023年起參與微軟M365 Copilot Preview測試計畫，至今已導入上千套帳號授權，平均活躍使用率超過9成，每月使用次數逾200次，顯示AI工具已深植日常工作流程。根據8月底的調查結果，有6成以上員工認為M365 Copilot每周可節省30分鐘至3小時的工作時間，更有5%員工認為每周省下逾5小時工時。這次舉辦AI代理人黑客松，象徵AI應用從被動式的個人助理邁向主動式的AI代理人、部門級解決方案的新里程。這次參賽主題多元，都是從自身或部門需求出發，提出具體痛點與創新解法，例如富邦證券同仁打造「AI自動生成主題式投資組合」平台，可讓用戶以自然語言輸入投資想法；台北富邦銀行協助公司護理師解決新進人員健檢報告的「非結構化掃描文件問題」；富邦人壽團隊設計「可自主學習新型手術識別的AI」，協助保單理賠審核；金控團隊則聚焦 ESG 任務自動化，以AI處理郵件、任務管理與跨部門協作，提高永續專案效率，均展現富邦員工運用AI代理工具優化各式流程與知識整合的創意與實踐力。而此次獲獎隊伍之一的富邦人壽「Claim Aingels」，則是創建可自主學習的手術識別機器人，以協助理賠審核。團隊成員富邦人壽郭乃瑀透露，當初會參賽就是覺得AI無所不在，希望理賠作業也能利用AI，加速審核作業，讓保戶更快得到保險給付。從開始到完成團隊共花了3個月時間，主要挑戰與難度在於如何給予AI正確規則，最大特色就是容易上手，只要截取診斷書上手術名稱，上傳就可得知了解醫療疾病及相關手術的正確資訊，讓同仁可做出正確審核決定。富邦金致力擁抱AI，積極推動子公司利用生成式AI提升服務效率、優化作業與工作流程，近2年共舉辦3次生成式AI黑客松，吸引金控及6家子公司多達百組團隊提案，成功開發23組AI應用場景。今年7月，金控更號召人壽、銀行、產險、證券、投信5家子公司，共同組成生成式AI應用推動團隊，在各子公司董事長及總經理支持下，於場景與技術上進行更深度的合作與交流，將具體推動可實際落地的各金融場景應用，持續落實「AI玩真的」承諾。同時，富邦金2024年舉辦第3屆「Fubon TechDay 創新科技媒合會」，於生成式AI應用上亦完成AI陪練機器人、AI光學字元辨識（OCR）、行銷合規檢測、投資研究報告自動生成等多達11項專案驗測。今年9月，預計啟動第4屆「Fubon TechDay創新科技媒合會」，將由各子公司提出具體需求題目，也歡迎各方具備創新技術與創新想法的廠商高手參與解題。