泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）因涉嫌以健康為由不當逃避監禁，最高法院於周二（9日）裁定罪名成立，須重新服刑一年。塔克辛在裁決後由泰國獄政廳車輛押送離開法院，前往曼谷（Bangkok）一所監獄服刑。塔克辛的女兒、前總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）表示，父親是泰國首位即使為國家做出貢獻，仍最終入獄的總理，對他的健康狀況感到擔憂。塔克辛在海外流亡逾15年後，於2023年8月返回泰國，隨即因腐敗指控被最高法院判處8年監禁，但隨後獲得泰王特赦，刑期減為一年。入獄首晚，塔克辛便以健康為由轉入警察總醫院（Police General Hospital）的私人病房，6個月後更獲假釋，實際上並未服完完整刑期。塔克辛的律師於今年6月堅稱，他在住院期間健康狀況不佳，已經完成服刑。然而，警方查封了塔克辛的醫療紀錄，並傳喚包括前懲教部門負責人及為塔克辛治療的醫生在內的20名證人。泰國醫藥理事會早前也對三名濫用職權簽發醫療證明的醫生進行紀律處分，以阻止塔克辛從監獄轉入警察總醫院。在法院宣判前夕，即下議院於上周五（5日）選舉新總理，塔克辛於上周四（4日）搭乘私人飛機離境，原計畫前往新加坡（Singapore）進行健康檢查，但因在機場遭移民局扣查而延誤行程，臨時改往阿聯酋杜拜（Dubai）。塔克辛隨後否認有意潛逃，並於周一（8日）按承諾返回曼谷。周二早上，塔克辛在貝東丹陪同下步入最高法院（Supreme Court）聽取裁決。他在法院外表現鎮定，向在場人士揮手並合十致意，顯示情緒穩定。法院最終裁定，塔克辛需重新服刑一年，以回應其不當逃避監禁的行為。此案一出，再次引發泰國政壇震動，伴隨貝東丹被撤職，使塔克辛家族政治前景更添不確定性。政治評論人士指出，這起判決及家族內部變動，可能影響泰國政局格局與未來選舉走向。