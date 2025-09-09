我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧被網友問「帳本在哪裡」，難得打破沉默正面回應。（圖／翻攝自Threads＠chianing_baby）

▲家寧表示已經向母親曾淑惠提出刑事附帶民事訴訟。（圖／翻攝自家寧+0 IG@chianing_baby）

YouTuber家寧昨（8）日更新影片，重申個人並無違法，並稱已自法院閱卷取得「群海娛樂」完整帳冊，接下來將逐筆查核金流、釐清歷年帳務，她同時表示自己已經以監察人身分向法院提起刑事附帶民事訴訟，對象就是公司負責人、其生母曾淑惠，被外界稱是「大義滅親」，同時曝光律師3點聲明。家寧影片中先強調檢方先前已調閱其名下帳戶與資金流向，認定並無違法使用情事並強調：「每一分支出皆為工作所得！」接著她透露自己已經對公司負責人，也就是她的媽媽「大義滅親」，她以群海娛樂監察人身分向法院提起刑事附帶民事訴訟，她強調此舉為保障公司權益、履行監察人法定職責；案件目前仍在審理中，相關民、刑事責任將由法院最終認定。對此，Andy今日一早也在IG曬出律師函和起訴書，表示自己已經在8月8日透過律師要求家寧提出刑事與民事訴訟：「時隔一個月，張小姐終於想通了，是該履行監察人的職責。」同時表示：「也希望張小姐之前選擇切割，現在提告了，就該執行到底，不要放水，最後不了了之。」【家寧律師3點聲明全文】一、本人現為群海娛樂股份有限公司（下稱「群海公司」）監察人，針對臺灣新北地方法院審理中之刑事案件，本人已於 114 年 9 月 6 日依公司法第 213 條及第 214 條第 1 項規定，委任律師向群海公司負責人提起刑事附帶民事訴訟。​二、由於上開刑事案件目前仍在法院審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否須對群海公司負損害賠償責任，尚待法院認定。惟為免民事請求權罹於時效，本人決定先行提起附帶民事訴訟，以履行監察人依公司法應盡之職責。三、未來本人將持續以監察人身分，維護公司權益。亦懇請各界對於本案能基於客觀事實為理性評論，並避免散播未經查證之不實資訊，以免觸法。」