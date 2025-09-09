泰越捷航空推出促銷價，旅遊達人「機票博土 不累哥」分享飛曼谷99元促銷優惠，出發日期到明年三月底前，來回含稅3050元幾乎等同是高鐵價，消息一出，也引來不少網友開搶！
機票博土不累哥也在貼文中，整理了來回最佳去程、回程日期，並表示尤其明年3月底有超多，適合背包客，因為泰越捷加購托運偏貴一些，20公斤約1200元上下。
以下分別為去程、回程促銷票日期：
【去程】
10月：16、18、29、30
11月：1、5、12、13、14、18、19、21、22、25、26、27、28、29
12：2、4、11、17
2026年1月：7、8、12、13、14、15、17、18、19、21、22、23、29、30
2月：1、2、3、4
3月：1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28
【回程】
10月：28、29
11月：4、9、23、25、26
12月：8、11、12、13、14、16、18、23
2026年1月：7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31
2月：3、4、5、6、7、9、10、11
3月：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28
