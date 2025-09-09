泰越捷航空推出促銷價，旅遊達人「機票博土 不累哥」分享飛曼谷99元促銷優惠，出發日期到明年三月底前，來回含稅3050元幾乎等同是高鐵價，消息一出，也引來不少網友開搶！

我是廣告 請繼續往下閱讀
機票博土不累哥也在貼文中，整理了來回最佳去程、回程日期，並表示尤其明年3月底有超多，適合背包客，因為泰越捷加購托運偏貴一些，20公斤約1200元上下。


以下分別為去程、回程促銷票日期：

【去程】
10月：16、18、29、30
11月：1、5、12、13、14、18、19、21、22、25、26、27、28、29
12：2、4、11、17

2026年1月：7、8、12、13、14、15、17、18、19、21、22、23、29、30
2月：1、2、3、4
3月：1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28

【回程】
10月：28、29
11月：4、9、23、25、26
12月：8、11、12、13、14、16、18、23

2026年1月：7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31
2月：3、4、5、6、7、9、10、11
3月：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28

▲泰越捷航空曼谷99元促銷，出發日期到明年三月底前。（圖／翻攝自機票博土 不累哥臉書粉專）
▲泰越捷航空曼谷99元促銷，出發日期到明年三月底前。（圖／翻攝自機票博土 不累哥臉書粉專）

相關新聞

轉降台中不能下機旅客氣炸　泰越捷航空回應了

楊柳惹禍？泰越捷航空VZ567轉降台中不能下飛機　乘客拒飛回桃園

飛日本「單程票價780元」！網驚喜安排2026年春季之旅　真相曝光

旅日刷卡前注意！達人曝「這情況」3天碰4次　提醒：愛國也別手癢