運動部今（9）日正式掛牌成立，羽球奧運雙金得主李洋正式接任首任部長，他也成為全台第一位擁有「金色郵筒」的部長。在2024年「麟洋配」於巴黎奧運摘金，中華郵政就特別在李洋家鄉-金門，設置「奧運金牌郵筒」。中華郵政會把金色郵筒設在奧運金牌選手的母校或家鄉，交通部長陳世凱說明，因為選手大多是在校園起步，也在家鄉的支持下成長。這座郵筒，不只是榮耀，更是努力的見證。設在母校，更希望把這份榮耀傳遞給學弟妹，勇敢去追夢。陳世凱也提到，今天李洋帶著運動員的初心，接下運動部的重任。相信憑藉著他的經驗與團隊的力量，能帶領台灣邁入全民運動的新時代，不僅提升運動文化，也讓選手們有更廣闊的舞台，讓全民為運動驕傲，也讓世界看見台灣。中華郵政先前就曾表示，本座金牌郵筒除漆上象徵「榮耀」的金漆外，更結合李洋在賽場揮舞球拍之剪影及金門當地風獅爺等特色，為推廣郵政服務的多元與創新，本次特別與金門航空站合作，郵筒不只是彰顯李洋選手奪金榮耀，更能讓來訪金門的旅客能對金門留下更深刻的印象，期望成為金門觀光打卡熱門景點。目前這座金牌郵筒設立在金門縣金湖鎮正義里尚義機場2號（金門尚義郵局前）。王齊麟與李洋的麟洋配始於2019年，繼2020東京奥運奪得臺灣史上第一面羽球奧運金牌後，於2024巴黎奧運再次得金，不但創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄，這也是中華隊隊史上第一次與運羽球項目2連霸。