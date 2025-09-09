我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海與東元日前換股結盟，題材持續發酵，東元今（9）日開盤以73.2 元開出後，早盤直飆79.6元新天價，創30年來新高，收盤亮燈漲停鎖死，成交量超過17萬張。自7月底宣布換股合作以來，東元股價累計已大漲逾7成。外資麥格理證券報告指出，東元與鴻海的策略聯盟，將使東元從傳統機電大廠「質變」為AI資料中心基礎設施的重要供應商，未來有望迎來爆發性成長，EPS上看5到7元。麥格理表示，「星際之門」計畫在美國預計4年投資5000億美元，根據東元的說法，資料中心建設成本中，鴻海可分得40%市占、東元則取得30%。麥格理分析，隨著AI應用持續擴散，「資料中心即AI工廠」的趨勢愈加明確。鴻海具備AI伺服器機櫃的硬體優勢，東元則在電力系統與基礎設施領域深耕多年，雙方攜手可提供從電源、散熱到機櫃的「一站式模組化資料中心解決方案」，不僅提升效率，更能大幅縮短資料中心的建置時程，形成聯盟最具競爭力的關鍵。東元於8月召開法說會，總經理高飛鳶表示，目前已與鴻海高層展開團隊建立，預計今年第四季完成換股結盟，效益最快將於明年逐步顯現，積極拓展美國資料中心與電網強韌需求。東元指出，美國市場的資料中心基礎建設及電網強韌需求，將有利東元爭取各項產品及電氣化解決方案商機，相較主要競爭對手中國與巴西，已在美設廠的東元具有免關稅優勢；台灣市場則雖受關稅影響部分拉貨動能減弱，但AI資料中心建廠訂單展望樂觀，節能減碳需求也持續增溫。市場分析，東元憑藉政府標案資質與主標商資格，將協助鴻海從過往的下包角色，向上爭取成為政府標案的主合約商，進一步擴大市場佔有率。法人預期，東元在AI資料中心電力與基礎設施的布局將持續發酵，看好東元營運成長動能。