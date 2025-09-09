台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員共同主演，並由金馬獎最佳新導演入圍者洪子烜執導，於9月5日全台盛大上映。為支持國片、挺台灣影視產業，永笙科技旗下品牌「財哥娛樂城」特別在上映首日於信義威秀影城舉辦盛大包場活動，現場座無虛席。
高規格打造台灣影史新里程碑
電影《96分鐘》歷時九年籌備與拍攝，耗資1.6億元新台幣，是台灣動作電影的新高標 ，並首度引進好萊塢特效預演與虛幻引擎技術，讓台灣電影製作正式邁入精密化時代。片中驚險的高鐵災難場景，結合緊湊劇情與動作張力，被譽為「臨場感完全不輸好萊塢」。
《96分鐘》監製鄒介中親臨現場
活動特別邀請到監製鄒介中親自蒞臨映後與觀眾互動，現場氣氛熱烈。他表示：「希望來做一部屬於我們台灣自己的高鐵災難動作電影，這絕對是值得你看第二次的電影。」鄒介中的現身，不僅象徵對觀眾的重視，也讓包場活動更具意義。
財哥娛樂城包場支持國片
永笙科技暨財哥娛樂城執行長 Eason 則在活動中表示：「能見證台灣影史首部高鐵災難動作片上映，是我們的榮幸。財哥娛樂城選擇以包場方式支持國片、支持台灣，報名人數更是比預期多出一倍，顯見這部電影的吸引力與影響力。這麼經典又有深度的電影，真的必須進電影院親自體驗。」
本次包場活動，更邀請了百位KOL、網紅媒體、各大企業主與部落客一同參與，現場討論熱烈、好評不斷。許多觀眾映後直呼：「感動」、「緊張刺激」、「這兩年唯一沒睡著的電影」、「想不到台灣還能拍出這樣的電影」。
以實際行動推動台灣影視文化
財哥娛樂城以行動支持電影《96分鐘》，展現企業回饋社會的責任感。未來，財哥娛樂城也將持續推廣與支持優秀的國片，鼓勵更多觀眾走進電影院，共同見證台灣電影的每一次突破與成長。
財哥娛樂城執行長 Eason 也強調：「財哥娛樂城也希望藉由此次支持，號召更多企業主加入企業包場的行列。擁有這麼多企業的推動與觀眾的支持，台灣影視作品一定能夠持續突破。」
財哥娛樂城也將不定期舉辦活動，更多最新資訊請參閱遊戲內活動公告。
