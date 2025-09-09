我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部今(9)日於「國民體育日」正式揭牌，總統賴清德、行政院長卓榮泰共同見證，並由30歲羽球奧運金牌選手李洋出任首任部長，象徵台灣體育發展進入新篇章。典禮中，李洋身著西裝致詞，一度因緊張「大舌頭」，但仍展現自信，提出六大施政重點，為體育政策揭開新頁。李洋表示，將以運動員的角度推動政策，重點包括推廣全民運動、強化與國訓中心及協會合作、提升台灣舉辦國際賽會能見度、促進運動產業發展、加強青少年與基層培育，以及打造更完整的體育體系。他強調：「我是一名運動員，更懂選手心聲，會用運動精神帶領團隊前進。」行政院副秘書長阮昭雄隨後在社群發文回憶，自己出身運動員，童年夢想是為國摘金，但也體認到體育長期被忽視，因此早在競選立委時便主張成立「青年體育部」。如今運動部掛牌，阮昭雄感謝賴清德總統兌現承諾，卓榮泰院長積極推動，讓運動員能更有尊嚴地為國爭光。他並承諾，未來將在行政院持續協助，讓全民健康不再只是口號，而能成為確實落實的政策。