前NBA美國職籃（National Basketball Association）明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）近況不明，據《The Stein Line》記者Marc Stein報導，Simmons拒絕了紐約尼克提出的底薪合約（約300萬美元），而他的經紀人Bernie Lee也選擇與他解約，讓這位曾被視為「不能錯過的超級新星」的球員前途更加未明。尼克在薪資空間有限的情況下，只能提供一份老將底薪合約，試圖補強後場輪替。但西蒙斯不僅未接受，據消息人士透露，他甚至傳遞出對於是否繼續征戰NBA的猶豫態度。一名聯盟消息來源更否認尼克曾正式送出報價，顯示雙方從未有實質進展。外界普遍認為，以西蒙斯過去四年長期受傷、缺賽以及信心低落的情況，他的市場價值已大幅下滑，很難再獲得高薪。根據《紐約郵報》記者Stefan Bondy報導，西蒙斯的經紀人Lee之所以決定與他解約，是因為西蒙斯對與尼克的接觸毫無興趣，也未展現積極態度。此舉讓他的職業未來更添不確定性。前全明星控衛提格（Jeff Teague）更在節目《Club 520》中直言：「結束了，兄弟。他已經不行了。你們看到他打球時，他根本移不動，看起來就像背傷沒好。」儘管西蒙斯無緣加盟，尼克仍持續物色板凳補強。消息指出，後衛沙梅特（Landry Shamet）正在紐約自主訓練，並希望能與尼克續約。梅特上季雖因肩傷缺陣一段時間，但在季後賽輪替中仍展現價值，他也與剛簽下長約的布里吉斯（Mikal Bridges）私交甚篤。另外，尼克也與畢斯利（Malik Beasley）的經紀團隊保持聯繫，不過畢斯利正因涉及聯邦博彩調查，能否順利簽約仍有疑慮。