我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭容和將於本月18日出席台北101的Michael Kors新店開幕活動。（圖／Michael Kors提供）

韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和，即將在本月18日來台現身台北101的Michael Kors旗艦店出席新裝開幕派對的活動，而這也是他第一次來台出席品牌活動。而該品牌也預告鄭容和將會以簡約的摩登造型現身，展現率性優雅又舒適的Jet Set時尚，並透露了活動詳情。據悉，活動將在當天18:00開始，Michael Kors也推出驚喜互動的活動，只要在活動期間9月9日～9月14日購買指定包款，就有機會參加台北101旗艦店的新裝派對。鄭容和在2015年1月發行首張solo專輯《美好的一天（One Fine Day）》，正式solo出道，好歌喉與超強創作實力，讓這張專輯直接登上美國Billboard榜World Albums榜單周榜第一，還奪下《音樂銀行》的1位，不管是團體還是個人都獲得大成功。而為了慶祝solo出道10周年，鄭容和也宣布開啟亞洲巡演《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’》，並將於本月20日來到台北場，於桃園會展中心與粉絲們見面。鄭容和在以CNBLUE出道前，先與成員在日本以獨立樂團進行地下活動，直到為了《原來是美男》的選角，才先行回國，並以劇中的姜信宇一角爆紅。而2010年，CNBLUE正式在韓國出道，出道主打歌〈孤獨的人〉火速爆紅，成功在眾多偶像團體競爭中，以樂團形式脫穎而出。