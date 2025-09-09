我是廣告 請繼續往下閱讀

《申社長計劃》故事介紹 韓石圭、裴賢聖、李蕊主演

韓石圭化身炸雞店老闆 煮菜技能再升級

《屍速列車》天才少女長大了 19歲考到機車駕照

《屍速列車2》天才飆車少女長大了！當年在電影裡只有14歲的李蕊，如今19歲正式成年，也成功考到機車駕照，合作「信看演員」（值得信任所以收看）韓石圭主演新劇《申社長計劃》，她劇中飾演外送員，韓石圭就大讚李蕊的外送騎車技術了得，「我坐過她騎的機車，結果她的技術之好令我驚訝！」讓人跌破眼鏡。最新韓劇《申社長計劃》由韓石圭、裴賢聖、李蕊主演，劇情描述曾是傳奇協商專家，現為炸雞店老闆的申社長（韓石圭 飾），總在社區發生衝突時及時現身，為陷入危機的鄰居挺身而出，以游走在法律邊緣的方式解決糾紛實現正義的暢快故事。過去多在作品中飾演國情院人員、警察、醫生等較嚴肅角色的韓石圭，這次將以更加親近、溫暖的形象登場。談起與過往角色的不同之處，他表示：「我以前大多飾演專業人士，但這次在劇中是一位樸實的炸雞店老闆，與以往非常不同。雖然申社長的經歷十分豐富，但現在他是一位有故事的炸雞店老闆，透過與周邊鄰居展開各種情節，揭開這個角色為何離開過去職場的故事。」聊到為戲所做的準備時，韓石圭透露有向真正經營炸雞店的人學了和麵糰、裹粉的方法，「因為我是家中的老么，從小就經常幫媽媽處理食材，拿刀的經驗不少，而且我平常本來就會做菜，所以沒遇到什麼困難，很多橋段我都是親自完成的，覺得很有成就感」。曾在2020年電影上映《屍速列車：感染半島》中飾演天才飆車少女浚兒令觀眾驚豔的李蕊如今也已成年（當年14歲，現年19歲），這次在劇中飾演韓石圭手下的工讀生兼外送員。對於準備角色的過程，她透露：「因為角色是專業的外送員，騎機車必須很熟練，所以我今年才第一次考取駕照，並且緊急去動作學校學騎車。」對於李蕊劇中的表現，韓石圭讚賞的說：「我坐過她騎的機車，結果她的技術之好令我驚訝，外送這部分完全合格。而且她會針對作品提出各種問題和想法，這點非常棒。」《申社長計劃》可至friDay影音收看。