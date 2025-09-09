我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣女拳再傳捷報！在英國利物浦舉行的世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）世界錦標賽，三位台灣女將都晉級8強，「拳擊女王」陳念琴以5：0戰勝瑞士選手，攜手黃筱雯、吳詩儀晉級，距離頒獎台僅一步之遙。去年巴黎奧運女子66公斤級銅牌得主陳念琴，今年改戰65公斤級，9日以壓倒性5：0擊敗瑞士選手Anna Julia Jenni，完美挺進8強。身為大會第2種子、也是中華隊最後一位登場的選手，陳念琴經過多日備戰，首回合即打出氣勢取得4：1領先，隨後持續壓制對手，全場比賽完全掌握節奏，最終獲得裁判一致青睞。另一位「銅牌戰神」黃筱雯，在女子54公斤級16強賽中，以5：0擊退蒙古選手Yesugen Oyuntsetseg，順利晉級。而巴黎奧運60公斤級銅牌得主吳詩儀，這次轉戰女子57公斤級，先在32強逆轉擊敗克羅埃西亞對手，再於16強以4：1戰勝32歲愛爾蘭老將Michaela Walsh，成為台灣隊首位闖進8強的拳手。本屆世錦賽吸引超過60國、500名選手參加，台灣代表團派出郭怡萱、黃筱雯、吳詩儀、陳念琴、賴主恩、甘家葳、許喬鈞、林囿等人參戰。除三位女將表現突出外，男子選手甘家葳與林囿也在首輪順利晉級16強。