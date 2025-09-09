我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲歷經長達一年的羈押，昨（8）日以7千萬元交保，他久違現身鏡頭前發表7分鐘談話，痛批這案子根本是冤獄，總統賴清德讓國家陷入四分五裂的局面，怒轟「你好好想一想吧！」現場支持者相當激動，不斷大喊「阿北加油」、「柯文哲，清清白白」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，其中有3個觀察點，直言很清楚柯文哲在玩什麼把戲，並透露黃國昌應該會安靜到「柯再度被羈押」的那一天。葉耀元表示，第一、柯文哲一直在強調，檢調羈押他查了1年，什麼都沒查到。法官會同意交保，並不是因為沒有查到什麼東西，而是覺得依據目前案情調查的發展，放他出去大概不會改變什麼狀況（串供滅證的機會趨近於零），所以才會同意交保。如果真的沒有查到任何事情，他早八百年前就無保請回了好嗎？不要拿這種話術來騙自己的支持者，騙台灣的民眾好嗎？簡單來說，現在檢調掌握的證據，在法官的眼中大概值7千萬！葉耀元續指，第二、基本上柯文哲出來之後大張旗鼓砲火全開的行為，是為了帶動輿論，鼓動自己的支持者去跟當權者對抗，並且以此群眾為基礎去奪回發言權。司法並不會轉彎，並不會因為辦民進黨的人就會比較鬆，辦民眾黨的人就會比較嚴。柯文哲的言行舉止根本就是對檢調單位的侮蔑，更是把自己放在法治之上，超然於我國司法體制。接著，葉耀元提到，第三、面對柯文哲的大放厥詞，檢察官一定會提出抗告。原先是想說反正串供滅證的機會不高，放柯文哲出去也無傷大雅，而且還有7千萬當作砥柱，確保柯文哲大概也不會逃跑。但是當柯文哲的言行舉止都在挑戰司法公正的時候，他們也不可能就這樣被當落水狗持續被攻擊。是此，檢察官應該會拿出更多的法寶跟論述來要求繼續羈押柯文哲。「現在看起來，柯文哲並不怕再被羈押，因為他的目標是把自己形塑成一個悲劇英雄，越悲越可以凝聚小草的支持。」葉耀元強調，黃國昌心裡大概也明白這套邏輯，所以他應該會安靜到柯文哲再度被羈押的那一天；不過假設柯文哲沒有被還押，則民眾黨內部就會有「2個太陽」的窘境。其實柯文哲如果未來要回到政壇，或許這種策略也是合理的，畢竟受害者比較能吸引大眾的同情心嘛，但是從一個學者的角度來看，葉耀元真的很不希望台灣政治都是在玩這種鬼扯的遊戲。