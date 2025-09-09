我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著科技新品備貨動能升溫，財政部今（9）日公布今（114）年8月我國出口金額達584.9億美元，不僅創歷年單月新高，年增34.1%，已連續22個月正成長，更是史上頭一遭台灣單月出口規模首度超越韓國，財政部預估，第3季出口攻上新頂峰毫無懸念。財政部統計處長蔡美娜指出，由人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，加上科技新品備貨動能升溫，8月出口584.9 億美元，創歷年單月新高，年增34.1%，連續22月正成長；進口416.6億美元，受惠於AI產業鏈的國際分工運作與出口衍生需求，以及資本設備購置增加，年增29.7%。出、進口互抵後，出超168.3億美元，亦創單月新高。累計前8月出口年增29.2%、進口增21.7%。就8月出口主要貨品來看，資通與視聽產品、電子零組件受 AI 與高效能運算等商機的挹注，分別年增79.9%、34.6%，兩者併計增55.5%，其餘貨類則下滑4.8%，其中塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品各減12.1%及7.1%，主因市場需求疲弱與海外產能過剩。累計1至8月資通與視聽產品出口值已刷新歷年全年紀錄，與電子零組件合計增44.9%，其餘貨類僅增0.9%。主要市場方面，8月對美國出口年增65.2%，規模值續攀新頂峰，對東協、日本各年增46.7%、34.3%，資通產品銷往三地區均增逾1倍；對中國大陸與香港出口亦增15.9%，僅對歐洲年減10.5%。累計前8月對美國、東協出口均創歷年同期新高，前者已提前超越全年水準，各年增55.3%、38.2%，占總出口比重29.4%、19.5%，分別為近35年、歷年同期高點；對陸港、日本各增14.5%、13.3%，對歐洲則減6.7%。財政部統計處處長蔡美娜表示，雖然美國對等關稅在8月初拍板定案後，提前拉貨潮出現退燒，但8月出口仍繳出優異成績，主要受惠於高效能運算、人工智慧應用帶來的龐大商機，以及國際品牌消費性電子產品進入新品備貨旺季。此外，台灣過去4年平均每年出口規模比南韓少約2000億美元，換算每個月平均落後約170億美元。不過，今年以來台韓出口表現出現強烈分歧，使得差距快速縮小，並在8月出現大逆轉，南韓8月出口降至584億美元，台灣則以584.9億美元首度超車，雙方差距0.9億美元，也改寫歷史。展望未來，財政部表示，隨AI技術應用加速推展，跨國企業與多國政府積極布建AI基礎設施，帶動相關硬體與零組件需求擴增，加以國內半導體業者持續強化研發及擴充產能，均可望支撐我國出口動力，惟國際經貿活動依然受美國關稅政策發展、地緣政治風險等變數影響，全球景氣具高度不確定性，仍待密切關注後續發展。蔡美娜也提到，由於7、8月出口已奠定穩固基礎，9月出口只需達385.4億美元，第3季出口就可改寫歷史單季新高，目前來看第3季出口攻上新頂峰毫無懸念。根據主計總處預測第三季出口將達1602億美元、年增29.1%，但財政部統計處評估更為樂觀，認為有機會再上修6至8個百分點。