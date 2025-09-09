韓國男星宋仲基在2019年與宋慧喬離婚，並於2023年與凱蒂·露易絲·桑德斯再婚，生下一子一女。而近日，他搭檔千玗嬉以愛情劇《我的青春》回歸，並登上柳演錫的YouTube頻道《유연석의 '주말연석극’》，被問到能不能接受女友跟男性友人晚上10點喝酒，宋仲基毫不猶豫回答「晚上10點要睡覺了」，表示無法接受，愛情觀直接登微博熱搜，不少人看到後嘆「難怪會跟宋慧喬離婚」。
宋仲基與千玗嬉近日登上柳演錫節目大談青春往事，表示不能接受女友跟男性友人喝酒到10點，這句話也火速登上熱搜。有人指出宋仲基觀點沒錯，但演員常常需要工作到很晚，或是一些殺青的聚會也會是晚上進行，所以認為兩人離婚都是有原因，「這種想法就不能跟圈內人結婚」、「宋慧喬比較專注事業，現在的老婆比較符合要求」等。
宋仲基談2寶爸生活 忙到沒時間洗頭
除了愛情觀外，宋仲基也提到最近在家附近散步時巧遇了柳演錫，而對方打扮得非常時髦亮麗，不說還以為旁邊有攝影機在跟拍，跟蓬頭垢面的自己比起來簡直是天差地遠。
因為攝影地點是在咖啡廳，宋仲基提到自己其實很少去咖啡廳，一部分是擔心會被認出來；另一部分是因為帶兩個小孩真的太忙了，有時候連洗個頭的時間都擠不出來，就別說出門去咖啡廳了。因此海外行程中若是有放風時間，他就會把握得來不易的機會去悠閒享受。
宋仲基新戲《我的青春》將開播 攜手千玗嬉談初戀
《我的青春》由宋仲基、千玗嬉主演，韓國將在9月5日開播，台灣由friDay影音購入版權同步播出。劇情講述支撐彼此度過人生黑暗時期的初戀，相隔了10多年再次重逢的浪漫故事。
資料來源：《유연석의 '주말연석극’》YouTube
資料來源：《유연석의 '주말연석극’》YouTube