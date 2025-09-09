我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋少卿（左起）、劉爾金、黃子佼和卜學亮曾組「帥哥·美女綜藝團」。（圖／華視提供）

老團合體潮正夯，今（9）日傳出黃子佼和卜學亮、宋少卿、劉爾金以及林佩君組成的「帥哥·美女綜藝團」專輯《寂寞芳心愛說笑》跟著師兄團小虎隊的經典專輯重新出土上線，宋少卿今出席活動回應此事，的確有聊過合體，但上一次聊也是10年前了。五月天有望找小虎隊復出，當年小虎隊的音樂作品也已經重新登上串流平台，而當年和小虎隊同公司的「帥哥·美女綜藝團」的專輯《寂寞芳心愛說笑》也隨之出土。「帥哥·美女綜藝團」是由黃子佼和卜學亮、宋少卿、劉爾金以及林佩君組成，黃子佼自捲入性騷醜聞後已經退出演藝圈，每次一有復出相關話題都會被群起撻伐，今宋少卿出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會時問起此事，他表示，「是有聊過，我們中間一直有碰頭，但最近的一次的聊也是10年前，最近也沒跟黃子佼聯絡，他就整個人不見啦！」