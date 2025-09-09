我是廣告 請繼續往下閱讀

由賴政府下令，全新設立的「運動部」將於9日正式揭牌，並由羽球奧運雙金得主李洋出任首任部長。對此，台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋表示高度肯定，認為此舉將推動全民運動、提升選手競技水準，並促進運動產業發展。康家瑋指出，運動部的成立是賴清德總統上任以來積極推動「從菁英運動到全民運動」的重要成果。賴總統強調，運動不分黨派，健康能夠團結台灣，運動部未來將聚焦三大方向：全民運動、國際競技、以及運動產業發展。身為國立台灣體育大學校友的康家瑋，談及運動背景時特別表示，「從小我就熱愛運動，看到同為體育人的李洋擔任首屆部長，我相當樂觀其成。唯有真正從基層走出的運動員，才更能體會制度缺失並提出改進，讓政策以選手需求為出發點，培育更多台灣之光。」康家瑋也強調，現任全民運動推廣協會理事長的他，將持續與政府政策接軌，推動全民運動。他說，未來不僅要協助基層小朋友與運動員獲得更多資源，也希望發展社區型運動俱樂部，結合里長與社團力量，推動運動公益。「期待能讓台灣的運動環境變得更好更友善，真正實現全民共享健康台灣。」