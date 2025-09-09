我是廣告 請繼續往下閱讀

今（9）日時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨共同召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會，並簽署合作宣言，提出五大原則，盼以聯合行動扭轉現行政治結構，共同迎戰2026年地方選舉。對此，經常對政治議題發表評論的金馬影帝陳慕義，稍早也特別發聲力挺。這份合作宣言內容涵蓋五項核心原則，包括一、堅定顧台灣，反對中國侵略，強化國防與民防；二、清廉新典範，清廉是最低標準，自我要求重建政治典範；三、合作最大化，同一選區只推一人，凝聚力量爭取更多席次；四、公平有希望，縮小貧富差距，讓弱勢與年輕世代看得到希望； 五、永續新台灣，守護山林海洋，加速轉型，留下永續環境。陳慕義指出，自己從來就不認為，建立一個新而獨立的國家台灣，是件容易的事。他認為，無關乎取得政權與否，而是關乎住民的生活權、生存權，是否有尊嚴，住民對國家、世界身分識別的符號，是否有想像。陳慕義強調，台灣不欠缺來亂的政黨，「欠缺的是有執政魄力，明確指出到底在忙什麼，要給下一代的台灣人什麼的政黨」。