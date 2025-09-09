我是廣告 請繼續往下閱讀

身分證快拿！姓名對中1字「金子半之助」整桌88折 同音也享9折

▲金子半之助最新推出「塔可飯雙饗丼＋經典天丼」。（圖／香繼光集團提供）

▲秀身分證對中姓名吃「金子半之助」丼飯優惠。（圖／香繼光集團提供）

松屋、すき家SUKIYA「買一送一」外送優惠

▲松屋、すき家SUKIYA都有「買一送一」飲料外送優惠。（圖／翻攝自Sukiyaすき家官網）

9月開學美食優惠開吃！身分證快拿出，姓名對中「金、子、半、之、助」任1字，可享「整桌88折」優惠，任1字同音也有整單9折，幸運兒本人加碼免費送味噌湯與飲料。松屋、すき家SUKIYA都有「買一送一」飲料外送優惠一覽。日本天丼金子半之助迎接開學季，（不限金額）。；幸運兒本人還享加碼升級，免費送喝味噌湯與飲料。，可於9月30日前、消費滿300元使用。業者推薦：「30公分星鰻的『江戶前天丼』、『上天丼』、『天丼』及全新推出的『跨島丼飯-塔可飯雙饗丼』」。9月開學天氣還很熱，松屋、すき家SUKIYA加送飲料優惠幫消暑！提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，請詳見以APP標示參加分店與供應品項。