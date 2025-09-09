9月開學美食優惠開吃！身分證快拿出，姓名對中「金、子、半、之、助」任1字，可享「整桌88折」優惠，任1字同音也有整單9折，幸運兒本人加碼免費送味噌湯與飲料。松屋、すき家SUKIYA都有「買一送一」飲料外送優惠一覽。
身分證快拿！姓名對中1字「金子半之助」整桌88折 同音也享9折
日本天丼金子半之助迎接開學季，即日起至9月底，推出「開學點點名」優惠活動，到全台門市內用，只要一人出示身分證，姓名對中「金、子、半、之、助」任1字，可享「整桌88折」優惠（不限金額）。
名字任1字與「金、子、半、之、助」同音或諧音，也有「整單9折」優惠；幸運兒本人還享加碼升級，免費送喝味噌湯與飲料。
金子半之助9月優惠分享，即日起至9月14日，到店點購主餐即贈「50元折價券」，可於9月30日前、消費滿300元使用。業者推薦：「30公分星鰻的『江戶前天丼』、『上天丼』、『天丼』及全新推出的『跨島丼飯-塔可飯雙饗丼』」。
松屋、すき家SUKIYA「買一送一」外送優惠
9月開學天氣還很熱，松屋、すき家SUKIYA加送飲料優惠幫消暑！Uber Eats外送點得到松屋「可爾必思買一送一」、すき家SUKIYA則有「可口可樂買一送一」優惠。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，請詳見以APP標示參加分店與供應品項。
