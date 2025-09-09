我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉山金控邀請日本建築大師安藤忠雄來台，舉辦「永遠的青春」公益演講，分享其創作歷程與生命哲學。（圖／玉山金提供）

▲日本建築大師安藤忠雄來台，以「永遠的青春」為主題進行公益演講，期許每個人都能一直像顆青蘋果，保持學習態度與對世界的好奇心及熱情。（圖／玉山金提供）

▲玉山金控主管參訪安藤忠雄設計的「中之島童書之森」，位於日本大阪，館外的青蘋果雕塑象徵青春的熱情與創意。（圖／玉山金提供）

玉山金控8日邀請享譽國際的日本建築大師「安藤忠雄」來台，於台北國際會議中心舉辦大型公益演講，以「永遠的青春」為主題，分享其創作歷程與生命哲學，思索每個人在面對挫折與選擇時，如何保持一份純粹、堅定以及對世界的熱情，並勉勵所有人永遠保持好奇心與學習態度、勇敢追夢，活動現場吸引超過2500人熱情參與，共同領略大師風采。這場公益演講包括玉山金創辦人黃永仁、董事長黃男州、天下雜誌發行人殷允芃及多位企業貴賓都親自出席參與，還邀請許多大學建築設計相關科系的老師與學生們到場聆聽。安藤忠雄曾獲得建築界最高殊榮「普立茲克建築獎」，設計哲學融入自然環境元素，讓建築與地形融合、與自然共好永續，並擅長運用清水混凝土作為建築主材料，搭配大量的線條、幾何元素，結合自然環境中的光、風、水等元素，創造出獨具詩意與禪意的空間，其建築作品遍佈全球。獨特的設計理念及材質運用在現代建築界佔有不可動搖的地位。安藤忠雄在演講中也分享「青春並不是大家一般認為的20歲，只要你每一天認真的活著，就算活到100歲也是青春。」希望每個人都能一直像顆青蘋果，永遠保持學習態度，對世界保持好奇心與熱情、持續成長。並勉勵所有人「要勇敢追夢、築夢」，「實現夢想需要深思熟慮、克服各種困難」，只要持續努力往前進，就會實現夢想。玉山銀行以台灣最高的山為名，致力經營一家最好的銀行。玉山也長期致力於永續發展，對玉山來說，永續的初心就是對下一代的關懷，要給他們一個更美麗的地球、更幸福的社會。