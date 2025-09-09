我是廣告 請繼續往下閱讀

▲六月（右）遭目擊緊牽Gucci男，李易（左）透露自己也認識對方。（圖／李易LEE YI FB）

49歲藝人六月（蔡君茹）與老公李易2011年結婚，育有1子1女，近幾年頻頻傳出婚變消息，而日前兩人在結婚14周年曬出一家四口一起慶祝的合照，李易還甜蜜告白妻子「真的愛妳」，破除婚變傳聞。不料才過3個月，六月就被目擊緊牽一名Gucci男，而經紀人也透露該名男子身分是六月的男閨蜜，李易也回應表示自己也認識對方。六月上個月被拍到與一名Gucci男現身大稻埕逛街，據《壹蘋新聞網》報導，六月穿著超短熱褲，秀出大長腿，之後與一名繫著Gucci腰帶的中年男子於某棟大樓的2樓見面，兩人在窗邊聊得非常開心，六月熱情摟著對方手臂，男方還在送六月上計程車時，給了她大大擁抱。六月爆出緋聞後，兩人關係也因此引發外界猜測，六月透過經紀人表示男方是在Global Fashion EMBA的同學，是非常好的朋友、男閨蜜。而李易也同樣透過經紀人回應，表示自己私底下也跟這位男子有好交情，還一起出國玩，夫妻美照也幾乎都是對方拍的，並強調Gucci男已有交往對象。六月和李易去年婚變消息頻傳，六月也坦承兩人都將離婚協議書寫好，但最後都因為念舊情簽不下去，決定再給彼此一個機會。李易也說過，現在他會陪六月參加朋友聚會，不再各過各的，夫妻生活越來越甜蜜。而在6月滿結婚14周年時，夫妻倆也與孩子 一起度過，六月發文向李易喊話：「之前的15年謝謝你照顧，之後請繼續愛護」李易也甜蜜放閃妻子，「謝謝妳幫我生了兩個這麼可愛的孩子，真的愛妳，感謝太太」，再度讓大家甜翻。