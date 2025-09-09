我是廣告 請繼續往下閱讀

中華統一促進黨總裁張安樂今（9）日前往內政部糾眾抗議，不滿內政部以其與宮廟協議，於解放軍登陸時，打開廟門讓民眾進入為由，聲請該黨違憲解散。對此，內政部嚴正駁斥，統促黨長期系統性、組織性為中國在臺發展組織、介入選舉，相關成員持續涉犯國安法、反滲透法及組織犯罪防制條例等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，故依法聲請違憲解散，張安樂的說法是企圖誤導輿論、混淆視聽。張安樂今天下午號召群眾，到內政部南樓前抗議，聲稱因為內政部行文統促黨，以張安樂洽商宮廟在解放軍登陸時，打開宮廟大門保護台灣居民之舉，為違憲之行為，並因此為由而將解散統促黨，更放話要內政部長劉世芳說明，為什麼保護人民生命安全是屬違憲的行為。對此，內政部指出，日前張安樂接受媒體專訪表示，已與南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮協議，於解放軍登陸時打開廟門讓民眾進入，因事涉國家安全及公共利益事項，內政部本於政黨業務主管機關之權責，為釐清相關協議內容，函請統促黨說明張安樂於媒體專訪之言論是否屬實、是否代表統促黨立場及主張，以及是否簽訂協議之細節等，該黨自有釐清說明之義務。內政部補充，有關統促黨違憲解散案，已於本（114）年1月2日提經政黨審議會決議通過，向憲法法庭提出聲請，而前開媒體專訪係於本年8月23日播出，時序有先後之差，不容混為一談。至於針對張安樂日前的言論，南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮已公開澄清，從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有接觸或表達同意，張安樂之言論純屬個人說法，與該宮（廟）無涉。內政部強調，任何人發表戰時相關言論，均應慎言，切勿散布虛偽訊息、混淆視聽，避免造成大眾恐慌或錯誤信任，以維護國家安全與社會穩定。