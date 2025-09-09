我是廣告 請繼續往下閱讀

中國大陸對台灰色地帶侵擾不斷，中共解放軍日前以殲轟-7、殲-10戰機，以無預警的方式直接近逼執行金門後送醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會今（9）日表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。陸委會表示，由於離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制，以爭取黃金救援時間、提升傷病患存活率。以金門縣為例，自107年至113年共執行緊急醫療後送594件，平均每年約85件（每月約7.1件）；醫療轉診航行時間由過去3.5小時縮短至1.4小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，頻繁在台海周邊海、空域進行軍事威嚇及灰色地帶侵擾，甚至連我醫療專機都不放過，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰。